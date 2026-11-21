Gabi Tamaș a ajuns în arest la domiciliu după scandalul din Centrul Vechi al Capitalei, în urma căruia este acuzat că ar fi agresat doi bărbați. Avocatul fostului fotbalist, Virgil Boglea, a oferit noi detalii despre incident și a explicat ce s-ar fi întâmplat în momentul în care clientul său aștepta un taxi.

Fostul internațional, în vârstă de 43 de ani, a fost plasat vineri, 20 noiembrie, în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii solicitaseră arestarea preventivă, însă judecătorii au decis aplicarea unei măsuri mai puțin restrictive.

Ce spune avocatul lui Gabi Tamaș

Potrivit avocatului, conflictul ar fi început cu un schimb de replici între Tamaș și mai multe persoane. Fostul internațional s-ar fi îndepărtat aproximativ 15-20 de metri, însă grupul l-ar fi urmat până la bariera unde aștepta un taxi.

„Gabi este bine, a ajuns acasă. L-am condus până la Sinaia și de acolo a venit fratele lui să îl ia. De mâine va avea acces și la telefonul personal. Am decis să îl reprezint pentru că îmi este prieten și chiar aveam un proces la Timișoara unde nu am mai putut fi prezent pentru a-l apăra pe el în acest caz. Nu a fost o bătaie în adevăratul sens al cuvântului și s-a exagerat foarte mult. A fost un grup care i-a adresat injurii, el a răspuns și inițial s-a retras 15-20 de metri, dar au venit spre el la barieră unde el aștepta taxiul. Unul dintre ei a întins mâna în fața lui, s-a simțit amenințat și a ripostat”, a spus avocatul.

Gabi Tamaș va contesta arestul la domiciliu

Virgil Boglea a anunțat că va depune contestație împotriva măsurii dispuse de instanță. Avocatul consideră că fostul internațional nu reprezintă un pericol public și că nu era necesară privarea sa de libertate.

„Vom depune contestație pentru că noi considerăm prea dură această sentință deoarece în continuare este privat de libertate. Cred că își poate exercita funcția de la club până la judecarea contestației și să lucreze de acasă”, a explicat acesta.

Avocatul spune că solicitarea ar putea fi analizată de Tribunalul București spre sfârșitul săptămânii viitoare.

Incidentul din Centrul Vechi s-a petrecut în noaptea de 17 spre 18 noiembrie. Tamaș este cercetat pentru lovire sau alte violențe, după ce ar fi agresat doi bărbați. Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs altercația.

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