Florin Prunea face dezvăluiri despre scandalul în care este implicat Gabi Tamaș, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Fostul portar lansează o ipoteză șocantă și crede că Tamaș a fost provocat și, mai apoi, șantajat de cei doi bărbați pe care i-a agresat în Centrul Vechi al Capitalei.

Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore și așteaptă acum să afle decizia judecătorilor la cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile, după incidentele care au avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în Centrul Vechi din București.

„A fost provocat de mai multe ori. Și s-a abtinut, s-a abținut până a explodat”

Florin Prunea a comentat noul scandal și consideră că fostul fotbalist a căzut în capcana bărbaților care i-au făcut plângere penală. ”Am vorbit cu cineva care a fost acolo, el nu a cedat la început! După a fost jignit și s-a ajuns la acest scandal”, dezvăluie fostul portar. Prunea nu exclude varianta șantajului, mai ales că, în primă fază, niciunul dintre oamenii implicați în scandal nu a dorit să apeleze la Poliție. ”100% asta e problema! S-a întâmplat ceva”.

CANCAN: Ce părere aveți de tot ce se întâmplă cu Gabi?

Florin Prunea: Ce părere am? Eu il știu foarte bine pe Gabi. Îmi pare rău pentru ce i se întâmplă. Am luat și eu niște informații. Am înțeles că nu este chiar așa. A fost provocat de mai multe ori. Și s-a abtinut, s-a abținut până a explodat. Din ce am înțeles eu, acolo. Și mie, părerea mea, îmi lasă impresia că i s-au cerut și niște bani.

CANCAN: Adică este un șantaj la mijloc ?

Florin Prunea: Eu zic că ceva este în neregulă. Am vorbit cu cineva care a fost acolo. Și mi-a zis că el nu a cedat la început. Dar după aceea l-au jignit rău de tot. Și s-a ajuns la ce s-a ajuns. Mai multe nu știu nici eu. Mie îmi pare rău de el, dar trebuie să înțeleagă și el să se abțină. Că toată lumea îl provoacă. Se știe că el are o problemă în momentul în care bea un șpriț și trebuie să se abțină. Si eu, eu sunt mai rău ca el când mă enervez, fac ca toate alea. Se uită toată lumea, adică ești persoană publică, na. Se uită o grămadă copiii, citesc știrile despre tine. Dar aici, ți-am spus, din ce știu eu, am înțeles că l-au tocat până l-au scos din sărite.

CANCAN: Din ce am citit atunci atunci, oamenii aceia, la momentul respectiv, n-au vrut să depună plângere, după care au venit și au depus.

Florin Prunea: Aia este problema, e ceva. S-a întâmplat ceva acolo. Sută la sută.

CANCAN: I-a învățat cineva?

Florin Prunea: Eu cred că da. Așa mi s-a spus și mie, de către cineva care a fost acolo. Acum, sigur că autoritățile știu cel mai bine ce este la dosar, ce declarații sau certificate medico-legale există, nu știu.

CANCAN: Când ați vorbit cu Gabi ultima oară?

Florin Prunea: Păi am vorbit când am fost la Bârcea, la un meci de Old Boys. Acum vreo o lună de zile. El n-a rămas după meci. El a plecat, că avea filmări, avea treabă a doua zi. S-a urcat în mașină și a plecat. Eu cred, eu sper că îi vor da drumul. E pericol public, Tamaș? Hai să fim serioși. Dar trebuie să fie și el mai atent. Cred că au vrut să-i dea o lecție, să te mai și sperie puțin. Aștia când mai prind câte un nume cunoscut, fac asa. Poate este mai bine așa. Că a a stat acolo, s-a liniștit, își dă și el seama că…Uite ce este acolo, că nu este locul lui acolo și…Poate se învață minte odată. Că și eu, dacă îl vedeam, îl certam, dar mă pun și în sufletul lui acum.

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