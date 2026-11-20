Neculai Mitrea, supranumit „Șacalul”, va petrece tot restul vieții în spatele gratiilor, după ce a fost găsit vinovat de moartea a două tinere din Constanța. Hotărârea a fost pronunțată vineri, 20 noiembrie, de Tribunalul Constanța, fiind prima decizie luată în acest caz.

Pe lângă pedeapsa maximă, judecătorii au dispus plata unor daune civile care depășesc 300.000 de euro. Sentința nu este definitivă, astfel că poate fi contestată prin apel.

„Șacalul”, condamnat la închisoare pe viață

Vestea condamnării a fost făcută publică de avocatul Adrian Cuculis, cel care a asigurat reprezentarea victimelor în proces. Conform informațiilor transmise de acesta, judecătorii au stabilit două sancțiuni pentru infracțiunea de omor calificat: 30 de ani de detenție, respectiv închisoarea pe viață. În urma contopirii pedepselor, instanța a decis executarea celei mai aspre dintre acestea, respectiv detențiunea pe viață.

„Cazul «Șacalul» din Constanța, cel acuzat că a omorât cel puțin două fete în scopul de a le tâlhări și care avea o fixație mai ales pe acelea care practicau prostituția, a ajuns la final pe fond. Peste 300.000 de euro despăgubiri civile și două pedepse pentru omor calificat, una de 30 de ani și închisoarea pe viață, rezultând aplicarea închisorii pe viață pentru inculpat”, a transmis avocatul, conform Ziua de Constanța.

Neculai Mitrea a atacat victimele în scopul jefuirii

Potrivit documentelor din dosarul instrumentat de procurorii constănțeni, cele două omoruri s-au petrecut în perioada verii anului 2024. Anchetatorii au indicat că motivul crimelor ar fi fost unul financiar, suspectul urmărind să obțină bunurile și valorile deținute de victime.

După comiterea faptelor, acesta ar fi încercat să șteargă orice urmă care l-ar fi putut incrimina, păstrându-și totodată bunurile sustrase.

Prima tragedie s-a petrecut pe 2 iulie 2024, când Delia Avram a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat în zona Mamaia Nord. Conform acuzațiilor formulate de procurori, Neculai Mitrea ar fi strangulat-o intenționat, după care ar fi plecat cu mașina acesteia. Autoturismul ar fi ajuns ulterior în Bulgaria, unde ar fi fost înstrăinat. De altfel, bijuteriile tinerei ar fi fost duse la amanet pentru a obține bani.

La aproape două luni distanță, pe 27 august 2024, ar fi avut loc și cea de-a doua crimă. Iana Denisa Vădean ar fi fost, la rândul ei, ucisă prin strangulare. După moartea victimei, inculpatul ar fi luat mai multe bunuri care îi aparțineau, printre care un autoturism, două telefoane mobile, suma de 11.000 de lei și bijuteriile personale ale acesteia.

Pentru a ascunde faptul că tânăra fusese ucisă, bărbatul ar fi folosit telefonul acesteia și ar fi purtat conversații pe WhatsApp cu două persoane, dându-se drept victima și încercând să lase impresia că aceasta era în continuare în viață.

Totodată, anchetatorii au mai stabilit că, între 2 iulie și 3 septembrie 2024, inculpatul s-ar fi aflat în repetate rânduri la volanul mașinilor sustrase de la cele două tinere, deși nu avea permis de conducere.

Dosarul „Șacalul” a ajuns în instanță la finalul anului 2024

Cazul a intrat pe rolul instanței în urma rechizitoriului întocmit la 23 decembrie 2024 de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care au decis trimiterea în judecată a celor trei persoane cercetate în această cauză.

Pe parcursul anchetei au fost investigate mai multe infracțiuni, printre care uciderea celor două tinere pentru însușirea bunurilor lor, furturile comise ulterior, conducerea unor autoturisme fără permis și folosirea neautorizată a unui sistem informatic. În același dosar au fost analizate și acuzațiile formulate împotriva concubinei lui Neculai Mitrea.

Decizia anunțată vineri, 20 noiembrie 2026, reprezintă prima hotărâre pronunțată de judecători în această cauză. Totuși, procesul nu este încheiat, întrucât sentința poate fi contestată prin apel, neavând caracter definitiv.

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