Maximilian Bălășescu, procuror cunoscut pentru instrumentarea unui dosar de escrocherie și șantaj în care au fost implicate mai multe vrăjitoare acuzate că înșelau persoane publice, a făcut declarații despre numele care ar fi apărut în anchetă. Printre acestea s-ar fi aflat și Andreea Raicu, despre care magistratul a afirmat că ar fi fost la rândul ei victima unor practici de acest gen.

Invitat în cadrul podcastului „Un Podcast”, Maximilian Bălășescu a susținut că Andreea Raicu s-ar fi numărat printre persoanele păcălite de vrăjitoare. Mai mult, procurorul a declarat că vedeta ar fi participat la un ritual de purificare, însă nu a depus o plângere oficială în acest caz.

Ce a declarat procurorul Maximilian Bălășescu

În cadrul discuției, procurorul a vorbit despre alte persoane care ar fi avut de-a face cu vrăjitoarele investigate în dosar, precizând că nu doar Oana Zăvoranu a fost parte vătămată.

„Dar nu numai ea (Oana Zăvoranu – n.r.) a fost parte vătămată. Au fost mult mai multe persoane. Vă mai dau o persoană care este foarte cunoscută: Andreea Raicu. Și ea, la rândul ei, a fost păcălită. Mai mult decât atât, și ea a intrat în apă și s-a dezbrăcat. Urma să o audiez și pe ea. Dar Oana Zăvoranu este singura care a avut curajul să facă reclamație”, a dezvăluit Maximilian Bălășescu la „Un Podcast”.

Procuror: „Nu se simțea iubită”

Potrivit lui Maximilian Bălășescu, Andreea Raicu ar fi apelat la astfel de practici din motive legate de viața personală. Acesta a susținut că vedeta ar fi participat inclusiv la un ritual care presupunea intrarea în apa unui râu și dezbrăcarea, cu scopul unei presupuse purificări și al înlăturării farmecelor.

Procurorul a afirmat că Andreea Raicu mergea la vrăjitoare „pentru că nu era iubită”. De asemenea, acesta a susținut că vedeta s-ar fi dezbrăcat în apa unui râu pentru „purificare” și pentru „alungarea farmecelor”.

Implicarea în campanii de mobilizare la vot

De-a lungul timpului, Andreea Raicu și-a exprimat public opiniile cu privire la alegeri și participarea la vot, notează Gândul. La alegerile prezidențiale din 2025, vedeta și-a declarat susținerea pentru Nicușor Dan, alături de alte nume cunoscute din spațiul public, precum Delia și Ioana Ginghină.

Totodată, și în urmă cu zece ani, Andreea Raicu transmitea un mesaj de mobilizare înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale.

„M-am întors azi în România, într-o țară care și-a ales democratic, din nou, președintele. Un președinte căruia i-am dat votul meu printr-un gest simplu, mecanic, lipsit de emoție. Nu, nu mi-ați câștigat inima și nici nu-mi dați speranțe prea mari. Dar, cine știe, poate în următorii 5 ani o să-mi dovediți că nu ați candidat pentru funcție, ci mai degrabă pentru noi, cetățenii acestei țări.”, scria Raicu.

CITEŞTE ŞI: Mama Andreei Raicu a împlinit 87 de ani. Ce spune vedeta despre relația lor

Activitatea preferată a Andreei Raicu. Ce face în fiecare sâmbătă