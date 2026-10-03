Activitatea preferată a Andreei Raicu. Ce face în fiecare sâmbătă

Activitatea preferată a Andreei Raicu. Ce face în fiecare sâmbătă
Galerie Foto 7
Andreea Raicu/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andreea Raicu este adepta obiceiurilor din copilărie. Aceasta a împărtășit cu fanii ei activitatea sa preferată din fiecare weekend. Prezentatoarea TV a dezvăluit ce face atunci când nu se află în fața camerelor de filmare.

Andreea Raicu are o carieră de succes. Este mereu aranjată, dar atunci când nu se află pe platoul de filmare se comportă ca un om obișnuit. De curând, a mărturisit că activitatea sa preferată este să meargă sâmbăta la piață.

Aceasta și-a făcut cumpărăturile necesare și a povestit ce și-a cumpărat, dar și ce are de gând să facă cu produsele. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Activitatea preferată a Andreei Raicu

Vedeta a făcut o postare în mediul online în care împărtășea le împărtășea fanilor că în fiecare sâmbătă adoră să meargă la piață, fiind un obicei din copilărie. Andreea Raicu a explicat că printre cumpărăturile pe care le-a făcut se numără castraveți, roșii, prune, struguri, nuci noi, kale, pătrunjel, coriandru, salată, broccoli, spanac, porumb, piersici și mere.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Totodată, ea a cumpărat și pâine cu gluten, iaurt cu proteine și ouă. De asemenea, un loc important pe listă îl ocupă nucile, pe care ea preferă să le curețe. Mai mult decât atât, a cumpărat și dovleac, pe care avea de gând să îl pună la cuptor. În final, a precizat că a achiziționat și flori de câmp și brânză.

Andreea Raicu/ sursa foto: social media

Andreea Raicu/ sursa foto: social media

„Am cumpărat castraveți. Bineînțeles că prune, struguri și nuci noi, nuci noi pe care îmi place să le curăț. Deci, ador. Asta este activitatea mea preferată toamna.

Roșii, castraveți. Aici am luat niște kale, niște pătrunjel, niște coriandru pentru sucuri, niște salată, niște broccoli. Fac o salată foarte bună de broccoli. Aici, spanacul. Niște porumb din ăsta nou, fraged așa. Niște pâine fără gluten, niște piersici, mere.

Mai am și aici niște nuci, dovleac. Îl pun imediat la cuptor. Și mai am un tip de la care cumpărăm miere, cumpăram de când eram mică, deci e în continuare la piață.

Niște flori de câmp, brânze. Am mai fost la supermarket. Păi, cam atâta. Am mai luat ceva? Niște iaurt. A, iaurt cu proteină, ouă”, a spus Andreea Raicu.

VEZI ȘI: Ritualul Andreei Raicu pentru un ten impecabil. Urmează acest tratament anual

Andreea Raicu a apărut cu un ochi bandajat! Ce a pățit vedeta: „E ceva îngrozitor. E al naibii de dureros”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Florin Salam și Florin Cercel îl pun la zid pe Ian. Maneliștii condamnă gestul trapperului
Florin Salam și Florin Cercel îl pun la zid pe Ian. Maneliștii condamnă gestul trapperului
Ce a decis să facă Romanița Iovan după ce a împlinit 62 de ani: „Pentru anii frumoși pe care vreau să-i am”
Ce a decis să facă Romanița Iovan după ce a împlinit 62 de ani: „Pentru anii frumoși pe care vreau să-i am”
Tzancă Uraganu nu s-a mai abținut după gestul lui Ian: „Avem copii mici care se duc la concerte”
Tzancă Uraganu nu s-a mai abținut după gestul lui Ian: „Avem copii mici care se duc la concerte”
Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună! Ce s-a întâmplat între cei doi, după scandalul de la Insula Iubirii
Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună! Ce s-a întâmplat între cei doi, după scandalul de la Insula Iubirii
Dan Negru ”înțeapă” Antena 1 și Insula iubirii: ”Viața te obligă să crești”
Dan Negru ”înțeapă” Antena 1 și Insula iubirii: ”Viața te obligă să crești”
Dezvăluire BOMBĂ în cazul zborului FlyDubai! Copilotul, CONCEDIAT anterior din cauza opiniilor extremiste
Mediafax
Dezvăluire BOMBĂ în cazul zborului FlyDubai! Copilotul, CONCEDIAT anterior din cauza opiniilor extremiste
Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Orașul cu cele mai multe firme care nu își mai pot plăti datoriile
Gandul.ro
Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Orașul cu cele mai multe firme care nu își mai pot plăti datoriile
FOTO. Știrista PRO TV a rămas însărcinată pentru prima dată la 40 de ani: „Superbă”
Prosport.ro
FOTO. Știrista PRO TV a rămas însărcinată pentru prima dată la 40 de ani: „Superbă”
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea haotică de construcții
Adevarul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea haotică de construcții
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert
Digi24
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert
Pare un sat obișnuit, dar ASCUNDE ceva uriaș
Mediafax
Pare un sat obișnuit, dar ASCUNDE ceva uriaș
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Prosport.ro
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Anca Țurcașiu, lovitură sub centură pentru fostul soț? „Am început să învăț să nu mai car bagaje”
Click.ro
Anca Țurcașiu, lovitură sub centură pentru fostul soț? „Am început să învăț să nu mai car bagaje”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
Digi24
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Sonic împlinește 35 de ani și Sega îi face o statuetă de lux: doar 50 de unități, la 6.300 de dolari bucata – VIDEO
go4it.ro
Sonic împlinește 35 de ani și Sega îi face o statuetă de lux: doar 50 de unități, la 6.300 de dolari bucata – VIDEO
Nu ne tragem din cimpanzei, iar Homo sapiens nu a apărut într-un singur loc. Ce știm despre originile omului
Descopera.ro
Nu ne tragem din cimpanzei, iar Homo sapiens nu a apărut într-un singur loc. Ce știm despre originile omului
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Orașul cu cele mai multe firme care nu își mai pot plăti datoriile
Gandul.ro
Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Orașul cu cele mai multe firme care nu își mai pot plăti datoriile
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.