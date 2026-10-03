Activitatea preferată a Andreei Raicu. Ce face în fiecare sâmbătă

Andreea Raicu este adepta obiceiurilor din copilărie. Aceasta a împărtășit cu fanii ei activitatea sa preferată din fiecare weekend. Prezentatoarea TV a dezvăluit ce face atunci când nu se află în fața camerelor de filmare.

Andreea Raicu are o carieră de succes. Este mereu aranjată, dar atunci când nu se află pe platoul de filmare se comportă ca un om obișnuit. De curând, a mărturisit că activitatea sa preferată este să meargă sâmbăta la piață.

Aceasta și-a făcut cumpărăturile necesare și a povestit ce și-a cumpărat, dar și ce are de gând să facă cu produsele. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Activitatea preferată a Andreei Raicu

Vedeta a făcut o postare în mediul online în care împărtășea le împărtășea fanilor că în fiecare sâmbătă adoră să meargă la piață, fiind un obicei din copilărie. Andreea Raicu a explicat că printre cumpărăturile pe care le-a făcut se numără castraveți, roșii, prune, struguri, nuci noi, kale, pătrunjel, coriandru, salată, broccoli, spanac, porumb, piersici și mere.

Totodată, ea a cumpărat și pâine cu gluten, iaurt cu proteine și ouă. De asemenea, un loc important pe listă îl ocupă nucile, pe care ea preferă să le curețe. Mai mult decât atât, a cumpărat și dovleac, pe care avea de gând să îl pună la cuptor. În final, a precizat că a achiziționat și flori de câmp și brânză.

„Am cumpărat castraveți. Bineînțeles că prune, struguri și nuci noi, nuci noi pe care îmi place să le curăț. Deci, ador. Asta este activitatea mea preferată toamna. Roșii, castraveți. Aici am luat niște kale, niște pătrunjel, niște coriandru pentru sucuri, niște salată, niște broccoli. Fac o salată foarte bună de broccoli. Aici, spanacul. Niște porumb din ăsta nou, fraged așa. Niște pâine fără gluten, niște piersici, mere. Mai am și aici niște nuci, dovleac. Îl pun imediat la cuptor. Și mai am un tip de la care cumpărăm miere, cumpăram de când eram mică, deci e în continuare la piață. Niște flori de câmp, brânze. Am mai fost la supermarket. Păi, cam atâta. Am mai luat ceva? Niște iaurt. A, iaurt cu proteină, ouă”, a spus Andreea Raicu.

VEZI ȘI: Ritualul Andreei Raicu pentru un ten impecabil. Urmează acest tratament anual

Andreea Raicu a apărut cu un ochi bandajat! Ce a pățit vedeta: „E ceva îngrozitor. E al naibii de dureros”