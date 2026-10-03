Ce a făcut Alina Pușcău înainte de a merge la doctor! Este sigură că acest lucru a influențat rezultatul pozitiv

Ce a făcut Alina Pușcău înainte de a merge la doctor! Este sigură că acest lucru a influențat rezultatul pozitiv
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Ce a făcut Alina Pușcău înaite de PET scan /Foto: Instagram
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După o perioadă lungă de suferință și chin, Alina Pușcău zâmbește din nou. Recent, vedeta a făcut analiza PET scan, iar rezultatele au fost neașteptat de bune. Toate cele 11 tumori pe care medicii le descoperiseră au dispărut. Acum, modelul a mărturisit ce a făcut înainte de a merge la control. Este sigură că acest lucru a ajutat-o și a influențat pozitiv rezultatul.

Alina Pușcău a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. În urmă cu ceva timp, cu lacrimi în ochi, aceasta mărturisea că a fost diagnosticată cu mai multe tumori. Potrivit vedetei, una dintre formațiuni era localizată la sân, iar altele au fost descoperite în zona axilei.

După diagnosticul crunt, vedeta a început tratamentul în America. Ei bine, ședințele de chimioterapie au dat roade, iar analiza PET scan a arătat un rezultat extrem de bun: tumorile au dispărut ca prin minune.

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Recent, Alina Pușcău a dezvăluit și ce a făcut înainte de a merge la analiza PET scan. În ultima perioadă, vedeta s-a apropiat mai mult de Dumnezeu, așa că înainte de control s-a rugat la Sfântul Nectarie, ocrotitorul bolnavilor. Iar cum rezultatul a fost unul pozitiv, aproape de o minune, este sigură că rugăciunea sa a ajuns unde trebuie.

„Duminica trecută, înainte de PET scan, m-am rugat la Sfântul Nectarie pentru o minune. Am deschis Biblia, am văzut acest pasaj și am simțit că Dumnezeu îmi spune să am încredere. A doua zi am făcut PET Scan-ul”, a declarat Alina Pușcău, în mediul online.

Alina Pușcău, rugăciune înaite de controlul decisiv /Foto: Instagram

Alina Pușcău s-a vindecat de cancer

Alina Pușcău a avut parte de o adevărată surpriză. Deși ședințele de chimioterapie au fost chinuitoare, acestea au dat roade. Modelul a fost recent la control și a anunțat că rezultatul a fost unul extrem de pozitiv. Toate cele 11 tumori au dispărut.

„Bună, ce faceți? Acum 9 săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori. Că am cancer la sân, și am 11 tumori. Astăzi am văzut PET-scan-ul, doar ce am venit de la doctor și îmi bate inima. Să vă spun rezultatul. Nu-mi vine să cred.

Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există. Dumnezeu face miracole. Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp. Doar mi-a găsit ceva pe care n-a putut să-l identifice, ca un punct, în sân. Atât. Din 11 tumori, care erau de 7 centimetri, tumori la axilă, care erau 5 tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă 4, intraseră în oase.

Sunt în șoc. Când dai tot în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi, și prin rugăciunile noastre, Dumnezeu face miracole. Vă mulțumesc din suflet și din inimă că ați fost alături de mine și sunteți alături de mine și v-ați rugat pentru mine. Vă mulțumesc”, a anunțat Alina Pușcău, în mediul online.

 

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Foto: Instagram

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