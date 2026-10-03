Alina și Narcis de la Insula iubirii și-au asumat relația. Puțin le pasă de contractul cu Antena 1

Alina și Narcis de la Insula iubirii și-au asumat relația. Puțin le pasă de contractul cu Antena 1
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Narcis și Alina nu se mai ascund /Foto: TikTok
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Doamnele și domnișoarele care suspină după Narcis Bujor de la Insula Iubirii trebuie să știe că acesta este deja un bărbat luat. Dacă până acum a fost vorba doar de speculații, de data aceasta totul a fost confirmat. Se pare că iubirea este mare, așa că Narcis și Alina și-au asumat relația. Ispita nu a mai ținut cont nici de contractul cu Antena 1.

În urmă cu ceva timp, vă dezvăluiam că Narcis a plecat la Insula Iubirii cu o relație acasă, care durează deja de mai bine de un an. Cea care îi este iubită se numește Alina. Este o șatenă focoasă, cu un fizic de invidiat. Tânăra are și o carieră solidă, fiind apreciată în domeniul în care activează, unul de care nici Narcis nu este străin. Iar pentru cei care nu credeau acest lucru, acum a venit dovada clară.

Narcis Bujor și-a asumat relația cu Alina

Se pare că Narcis este cât se poate de îndrăgostit și este gata să facă totul pentru iubita sa. Acesta nu a mai ținut cont nici de contractul cu Antena 1 și a recunoscut clar că este într-o relație. Și-a asumat povestea de dragoste pe care o trăiește cu Alina.

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Șatena este cea care a făcut public totul, bineînțeles, cu acordul lui Narcis. Aceasta a publicat în mediul online o fotografie de cuplu, prin care face oficială relația.

Narcis și Alina nu se mai ascund /Foto: TikTok

Deși abia acum și-au recunoscut sentimentele, Narcis și Alina nu formează un cuplu de ieri, alaltăieri. Mulți ar putea crede că relația lor a început după ce ispita s-a întors din Thailanda, însă nu este așa. Cei doi formează un cuplu încă de anul trecut și s-au mai afișat împreună până acum.

De exemplu, toată vara au petrecut-o în vacanțe de lux și au postat nestingheriți imagini care să dovedească faptul că sunt împreună. Ce să faci, atunci când fiorii dragostei te cuprind, nimic nu mai contează, iar asta a demonstrat-o Narcis din plin.

Cine este cea care l-a cucerit pe Narcis Bujor

Așa cum spuneam, relația dintre Alina și Narcis datează de ceva timp. Prima dovadă a apropierii lor este de anul trecut din luna octombrie, atunci când drumurile li s-au întâlnit în unul din cluburile din Capitală. A fost o noapte fierbinte, cu multe săruturi și îmbrățișări.

Pe lângă sentimentele pe care le au unul pentru altul, pe aceștia îi leagă și latura profesională. Alina activează în industria de divertisment pentru adulți, în zona de videochat. Aceasta și-a luat meseria în serios și nu este doar o simplă prezență în fața camerelor, ci ocupă inclusiv poziția de manager și brand ambassador.

Mai mult, Alina a reușit să obțină locul 1 într-una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria de videochat, obținând și un premiu considerabil de 1.000.000 de dolari. În ceea ce îl privește pe Narcis, acesta nu este deranjat de meseria iubitei sale, mai ales având în vedere că și el a activat în acest domeniu.

 

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Foto: Instagram, TikTok

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