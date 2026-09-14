Narcis, surprins în tandrețuri cu iubita. Nu se mai pot ascunde, formează un cuplu, în ciuda regulilor de la Insula iubirii

Insula Iubirii adună în Thailanda cupluri care vor să își testeze relația. Pentru asta, au nevoie de ispite feminine și masculine. Deși acolo joacă un rol al seducției, în realitate pot avea vieți diferite. Nu de puține ori s-a întâmplat ca pe aceștia să îi aștepte acasă partenerii sau partenerele. Acum, Narcis Bujor a fost surprins alături de iubită.

Narcis Bujor este unul dintre cei mai râvniți bărbați dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii. Deși mulți s-ar gândi că s-a dus la emisiune pentru că nu avea o relație, realitatea este alta.

La o petrecere la care au participat mai multe ispite de la show, inclusiv Naba Salem, se poate observa cum Narcis s-a lăsat cucerit de iubita lui. Cei doi dansează cu foc, iar postarea care a devenit virală și a stârnit interes în rândul fanilor are și o descriere care nu mai lasă loc de interpretări. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Narcis Bujor, cu iubita la dans

Narcis Bujor a participat ca ispită la Insula Iubirii de două ori. El a reușit să facă ravagii în Thailanda, însă un detaliu a scăpat tuturor. Acesta are o relație, dar asta nu l-a oprit să le cucerească pe fetele din cupluri. Bărbatul trăiește o poveste de iubire de ceva timp cu o brunetă focoasă, pe nume Alina, iar dacă până acum au fost destul de discreți, cei doi nu se mai ascund deloc.

De curând, la o petrecere la care au fost mai multe ispite, se poate observa cum el este vrăjit de partenera sa. Mai mult decât atât, Naba Salem, căci nu a lipsit din peisaj, le-a făcut o dedicație specială. Bruneta și-a dorit să răsune în încăpere o piesă care a rămas intipărită în memoria tuturor fanilor emisiunii. Cei doi îndrăgostiți nu se dezlipesc unul de celălalt și dansează cu foc pe melodia cerută de fosta ispită feminină. În plus, în dreptul videoclipului care a devenit viral se arată un mesaj care nu lasă loc de interpretări.

„Flacăra ispitei se aprinde”, arată mesajul.

Cine este Alina, iubita lui Narcis Bujor

Narcis a încălcat regulamentul impus de Antena 1, potrivit căruia dacă merge ca ispită, trebuie să fie singur. Lui nu i-a păsat, mai ales că relația lor a început acum mult timp. Ei au fost surprinși de mai multe ori prin cluburi, dar și în mediul online. Bruneta care l-a ispitit activează în industria de divertisment pentru adulți, în zona de videochat.

În plus, ocupă și funcția de manager și brand ambassador. Totodată, a obținut locul 1 la una dintre cele mai importante competiții internaționale din industrie, astfel că a câștigat un premiu uriaș de 1.000.000 de dolari. Pare că pe Narcis nu îl deranjează deloc meseria iubitei, dar nici pe ea că s-a dus la Insula Iubirii și i-a oferit Biancăi Iotu momente de neuitat.

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Ce fel de relație are ispita Narcis de la Insula Iubirii cu Alina, iubita lui. Am aflat cine plătește toate vacanțele scumpe