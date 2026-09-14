Narcis, surprins în tandrețuri cu iubita. Nu se mai pot ascunde, formează un cuplu, în ciuda regulilor de la Insula iubirii

Narcis și iubita
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Insula Iubirii adună în Thailanda cupluri care vor să își testeze relația. Pentru asta, au nevoie de ispite feminine și masculine. Deși acolo joacă un rol al seducției, în realitate pot avea vieți diferite. Nu de puține ori s-a întâmplat ca pe aceștia să îi aștepte acasă partenerii sau partenerele. Acum, Narcis Bujor a fost surprins alături de iubită.

Narcis Bujor este unul dintre cei mai râvniți bărbați dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii. Deși mulți s-ar gândi că s-a dus la emisiune pentru că nu avea o relație, realitatea este alta.

La o petrecere la care au participat mai multe ispite de la show, inclusiv Naba Salem, se poate observa cum Narcis s-a lăsat cucerit de iubita lui. Cei doi dansează cu foc, iar postarea care a devenit virală și a stârnit interes în rândul fanilor are și o descriere care nu mai lasă loc de interpretări. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Narcis Bujor, cu iubita la dans

Narcis Bujor a participat ca ispită la Insula Iubirii de două ori. El a reușit să facă ravagii în Thailanda, însă un detaliu a scăpat tuturor. Acesta are o relație, dar asta nu l-a oprit să le cucerească pe fetele din cupluri. Bărbatul trăiește o poveste de iubire de ceva timp cu o brunetă focoasă, pe nume Alina, iar dacă până acum au fost destul de discreți, cei doi nu se mai ascund deloc.

Narcis și Alina/ sursa foto: captură video TikTok

Narcis și Alina/ sursa foto: captură video TikTok

De curând, la o petrecere la care au fost mai multe ispite, se poate observa cum el este vrăjit de partenera sa. Mai mult decât atât, Naba Salem, căci nu a lipsit din peisaj, le-a făcut o dedicație specială. Bruneta și-a dorit să răsune în încăpere o piesă care a rămas intipărită în memoria tuturor fanilor emisiunii. Cei doi îndrăgostiți nu se dezlipesc unul de celălalt și dansează cu foc pe melodia cerută de fosta ispită feminină. În plus, în dreptul videoclipului care a devenit viral se arată un mesaj care nu lasă loc de interpretări.

„Flacăra ispitei se aprinde”, arată mesajul.

Cine este Alina, iubita lui Narcis Bujor

Narcis și Alina/ sursa foto: social media

Narcis și Alina/ sursa foto: social media

Narcis a încălcat regulamentul impus de Antena 1, potrivit căruia dacă merge ca ispită, trebuie să fie singur. Lui nu i-a păsat, mai ales că relația lor a început acum mult timp. Ei au fost surprinși de mai multe ori prin cluburi, dar și în mediul online. Bruneta care l-a ispitit activează în industria de divertisment pentru adulți, în zona de videochat.

În plus, ocupă și funcția de manager și brand ambassador. Totodată, a obținut locul 1 la una dintre cele mai importante competiții internaționale din industrie, astfel că a câștigat un premiu uriaș de 1.000.000 de dolari. Pare că pe Narcis nu îl deranjează deloc meseria iubitei, dar nici pe ea că s-a dus la Insula Iubirii și i-a oferit Biancăi Iotu momente de neuitat.

VEZI ȘI: Narcis Bujor, acuzat de fani că și-a înjectat buzele! Ce intervenții estetice și-ar fi făcut ispita de la Insula Iubirii, de fapt

Ce fel de relație are ispita Narcis de la Insula Iubirii cu Alina, iubita lui. Am aflat cine plătește toate vacanțele scumpe

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bianca Ghiurcă, criză de gelozie după ce i s-a spus că Prințul s-a cuplat cu Maria Tebieș: ”Stai liniștită, că nu se uită la tine”
Bianca Ghiurcă, criză de gelozie după ce i s-a spus că Prințul s-a cuplat cu Maria Tebieș: ”Stai liniștită, că nu se uită la tine”
Restaurantul lui Pescobar din Mamaia a fost închis. Paul Nicolau s-a reprofilat
Restaurantul lui Pescobar din Mamaia a fost închis. Paul Nicolau s-a reprofilat
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Tzancă Uraganu’ și-a cumpărat un Ferrari Purosangue! Cum arată bijuteria pe patru roți
Tzancă Uraganu’ și-a cumpărat un Ferrari Purosangue! Cum arată bijuteria pe patru roți
Cum arată casa lui Valerie Lungu. Concurenta de la Asia Express 2026 a optat pentru stilul parizian
Cum arată casa lui Valerie Lungu. Concurenta de la Asia Express 2026 a optat pentru stilul parizian
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă
Gandul.ro
Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian Ceaușescu luptătorului MMA
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian Ceaușescu luptătorului MMA
Cum îți dai seama dacă telefonul ar putea fi urmărit. Semnele și setările pe care trebuie să le verifici
Digi24
Cum îți dai seama dacă telefonul ar putea fi urmărit. Semnele și setările pe care trebuie să le verifici
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Mediafax
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Valerie Lungu a izbucnit la Asia Express: „Nu vreau să mă simt ultima săracă”
Click.ro
Valerie Lungu a izbucnit la Asia Express: „Nu vreau să mă simt ultima săracă”
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului și de ce se ține post pe 14 septembrie
Digi 24
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului și de ce se ține post pe 14 septembrie
Cât de mare era Securitatea la finalul regimului Ceaușescu. Cifre exacte, prezentate în premieră de CNSAS
Digi24
Cât de mare era Securitatea la finalul regimului Ceaușescu. Cifre exacte, prezentate în premieră de CNSAS
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Promotor.ro
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Interviu Werner Vogels, CTO Amazon: De ce AI nu elimină juniorii din IT
go4it.ro
Interviu Werner Vogels, CTO Amazon: De ce AI nu elimină juniorii din IT
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă
Gandul.ro
Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.