Tzancă Uraganu’ și-a cumpărat un Ferrari Purosangue! Cum arată bijuteria pe patru roți

Tzancă Uraganu și-a luat Ferrari Purosangue /Foto: Instagram
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Tzancă Uraganu este cunoscut pentru pasiunea lui pentru mașinile de lux. De-a lungul timpului, manelistul s-a afișat cu tot felul de bolizi, iar cea mai nouă achiziție a acestuia i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Cântărețul și-a adăugat o nouă mașină în colecție și este vorba despre un Ferrari Purosangue.

Dacă în urmă cu doar câteva zile, Tzancă Uraganu s-a filmat la volanul unui Rolls-Royce Cullinan, acum artistul a etalat o nouă bijuterie pe patru roți. Manelistul pare că nu se uită deloc la bani, iar mașinile de lux sunt schimbate extrem de des. De această dată, manelistul și-a adăugat în garaj și un Ferrari Purosangue.

Tzancă Uraganu, un nou bolid de lux

Așa cum obișnuiește, Tzancă Uraganu nu a ratat ocazia și le-a prezentat și fanilor din mediul online noul bolid cu care se laudă. Este vorba despre un Ferrari Purosangue, iar internauții au rămas cu gura căscată atunci când l-au văzut. Ferrari Purosangue este primul vehicul de tip crossover de înaltă performanță lansat de constructorul italian Ferrari.

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Tzancă Uraganu și-a luat Ferrari Purosangue /Foto: Instagram

Deși compania nu îl numește oficial un SUV, bolidul este primul model din istoria mărcii care oferă o caroserie cu patru uși și patru locuri individuale. Bijuteria pe patru roți are 725 de cai putere și atinge o viteză maximă de peste 310 km/h. Fanii manelistului au reacționat imediat atunci când au văzut noua mașină.

Cum Tzancă Uraganu este un pasionat al mașinilor de lux, acesta nu se uită la banii pe care îi scoate din buzunar. Prețul de pornire al unui astfel de bolid se situează între 390.000 de euro și 430.000 de euro, sumă care crește rapid în funcție de opțiunile alese. Mașina a atras rapid atenția, iar listele de comandă direct de la Ferrari sunt blocate, modelul fiind vândut doar clienților selectați de marcă.

Astfel, prețurile de pe piața secundară au explodat. Din cauza producției limitate și a cererii foarte mari, acest model se vinde cu un adaos comercial destul de mare. Prețurile actuale de tranzacționare variază între 540.000 de euro și 660.000 de euro.

Cu noul Ferrari Purosangue în garaj, Tzancă Uraganu a făcut furori. Acesta s-a filmat în timp ce conducea bolidul, iar fanii din mediul online au reacționat imediat. Rămâne de văzut care o să fie următoarea mașină de lux pe care acesta o va adăuga colecției sale.

 

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Foto: Instagram

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