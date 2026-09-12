Alexandru Nazare și Maria Mihali au dat startul petrecerii de nuntă! Invitații de seamă își fac, rând pe rând, apariția la Casa Albă

După emoțiile cununiei religioase, a venit momentul ca Alexandru Nazare și Maria Mihali să lase emoțiile deoparte și să dea startul distracției! Cei doi și-au unit astăzi destinele în fața lui Dumnezeu, la Mănăstirea Cașin din Capitală, iar petrecerea de nuntă se mută la Casa Albă, acolo unde apropiații cuplului sunt pregătiți să petreacă până în zorii zilei. CANCAN.RO are imagini de senzație!

A fost o zi cu emoții pentru cei doi miri, mai ales pentru Alexandru Nazare, care recunoștea înaintea ceremoniei că este „mai emoționat ca niciodată”.

De la biserică, însă, povestea de dragoste trece direct în registrul de party. Casa Albă, localul din Capitală ales pentru petrecerea de nuntă, și-a deschis porțile pentru invitații celor doi, iar atmosfera se anunță una pe măsura evenimentului.

Petrecerea de nuntă a avut loc la Casa Albă

Începând cu ora 19.00, invitații de seamă au început deja să-și facă apariția la nunta lui Nazare. Printre primii sosiți se numără și Vasile Blaga, care a venit alături de soția sa. Și Nicușor Păduraru a pășit elegant la petrecere, îmbrăcat la costum și cu un buchet de flori pregătit special pentru mireasă. De asemenea și Radu Miruță, dar și Florin Manole au sosit împreună cu partenerele lor de viață. Însă toată lumea aștepta cu sufletul la gură sosirea proaspeților miri. Iar Alexandru Nazare și aleasa inimii lui nu i-au făcut pe cei deja sosiți să aștepte. Ministrul Finanțelor a ajutat-o pe soția lui să coboare din mașină, în timp ce ea își aranja delicat voalul.

Emoțiile se puteau citi pe chipurile lor, însă și entuziasmul că va urma o petrecere de pomină alături de familie, apropiați și invitați de renume, printre care și Marcel Pavel, care îi va încânta pe cei prezenți. Așa cum era de așteptat, nici Președintele României nu a lipsit, a venit însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

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