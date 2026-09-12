Cum arată Remi de la Insula Iubirii cu părul lung. A râs de ispita Mirel, dar asemănarea dintre ei e izbitoare

Cum arată Remi de la Insula Iubirii cu părul lung. A râs de ispita Mirel, dar asemănarea dintre ei e izbitoare
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Remi, cunoscut publicului din noul sezon al emisiunii Insula Iubirii, a atras atenția printr-o glumă referitoare la aspectul fizic al lui Mirel, unul dintre bărbații care au intrat în rolul de ispită în acest sezon. Comentariul a venit în contextul în care cei doi au o asemănare vizibilă, cel puțin în ceea ce privește stilul de coafură pe care Remi l-a avut în urmă cu câțiva ani.

Mirel se remarcă în cadrul emisiunii prin look-ul său, iar părul lung și creț reprezintă unul dintre elementele care îi definesc imaginea. Tocmai acest detaliu pare să fi fost punctul de plecare pentru gluma făcută de Remi. În urmă cu mai mulți ani, și acesta a optat pentru un stil asemănător, având părul lung și creț, astfel că imaginea sa din perioada respectivă are anumite asemănări cu cea pe care Mirel o afișează în prezent.

Cum arăta Remi cu părul lung

Remi a avut o apariție diferită de cea pe care publicul o poate vedea astăzi. Fotografiile din 2023 și 2024 îl surprind cu o podoabă capilară mult mai lungă, cu bucle evidente, look care îl apropia destul de mult de stilul adoptat acum de Mirel. Schimbarea de imagine a fost una importantă în cazul lui Remi, care a renunțat ulterior la părul lung și a optat pentru o tunsoare diferită.

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Remi/foto: Facebook

Astfel, observația lui Remi capătă un cu totul alt context. Nu este vorba doar despre asemănarea dintre două persoane care poartă în prezent același tip de coafură, ci despre faptul că Remus însuși a trecut printr-o perioadă în care avea un look foarte apropiat de cel al lui Mirel. Diferența este că, în prezent, părul lung și creț a rămas asociat cu imaginea ispitei masculine din noul sezon al show-ului.

Mirel face parte din grupul bărbaților care au intrat în vila fetelor pentru a le testa relațiile și pentru a vedea cât de puternice sunt cuplurile participante. Apariția ispitelor reprezintă, ca în fiecare sezon, unul dintre principalele puncte de interes ale emisiunii, iar aspectul fizic și personalitatea acestora ajung rapid să fie comentate atât de concurenți, cât și de telespectatori.

Mirel/foto: social media

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