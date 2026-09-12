Ministrul Finanțelor și soția, ședință foto la Palatul Șuter. Nașa de cununie a mirilor a atras privirile tuturor!

Ziua cea mare a venit pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali, iar CANCAN vă prezintă imagini exclusive cu ținutele mirilor și ale nașilor. Mirele și mireasa au atras toate privirile la Mănăstirea Cașin, acolo unde și-au unit destinele în fața altarului. Dacă Maria Mihali a optat pentru o rochie de mireasă spectaculoasă, cu trenă și voal lung, ministrul Finanțelor a ales un look clasic, în ton cu importanța momentului. Nici nașii nu au făcut rabat de la eleganță, iar ținutele acestora au completat perfect tabloul unei nunți exclusiviste.

Mirii s-au îndreptat către Palatul Șuter, una dintre locațiile exclusiviste din Capitală, unde au loc momentele dedicate ședinței foto. Imobilul are și o legătură interesantă cu lumea mondenă. Palatul este asociat familiei din care face parte Sarah, cunoscută în lumea mondenă drept „Turbo Prințesica”, fiica unui cunoscut om de afaceri care deține un palat în București. (VEZI AICI CINE ESTE „Turbo Prințesica”) Maria Mihali a fost surprinsă în timp ce pășea către interiorul elegantului palat, iar trena rochiei de mireasă a făcut ca apariția să fie una spectaculoasă.

CANCAN are imagini exclusive de la cununia religioasă și de la Palatul Șuter, iar fotografiile surprind atât aparițiile mirilor, cât și ținutele celor care le-au fost alături în această zi importantă.

Maria Mihali, o rochie spectaculoasă la nuntă

Maria Mihali a avut parte de o apariție care nu avea cum să treacă neobservată. Artista de muzică populară a ales pentru cununia religioasă o rochie albă, sofisticată, cu o croială tip sirenă, care îi urmărește linia corpului și îi evidențiază silueta.

Partea superioară a rochiei este construită sub forma unui corset, decorat cu aplicații florale și detalii fine, care dau ținutei un aer romantic. De la nivelul coapselor, rochia se deschide și continuă cu o trenă generoasă, care a creat un efect spectaculos în momentul în care mireasa a pășit către biserică.

Un alt element important al apariției a fost voalul lung, care a completat ținuta și a accentuat aerul elegant al miresei. Maria Mihali a ales să păstreze și buchetul într-o zonă cromatică delicată, cu flori în nuanțe de roz, alb și crem, rezultatul fiind unul extrem de feminin.

Ce costum a ales Alexandru Nazare pentru ziua nunții

Dacă mireasa a mizat pe o ținută spectaculoasă, Alexandru Nazare a preferat eleganța clasică. Ministrul Finanțelor s-a prezentat la cununia religioasă într-un costum negru, alcătuit din sacou și vestă, pe care l-a asortat cu o cămașă albă.

Elementul care a ieșit în evidență a fost papionul negru, alegerea potrivită pentru o ținută de ceremonie. Ministrul a completat look-ul cu pantofi negri, păstrând astfel o linie vestimentară simplă și rafinată.

În imaginile surprinse din fața Palatului Șuter, Alexandru Nazare poate fi văzut alături de invitați, în costumul elegant ales pentru această ocazie. Deci, putem spune că mirele a mers pe siguranța unui outfit clasic.

Nașa și nașul, la patru ace, alături de miri

Și nașa a acordat o atenție deosebită ținutei purtate la biserică. Din imaginile surprinse de CANCAN se poate observa că aceasta a optat pentru o rochie lungă, într-o nuanță de mov, cu aspect satinat și o croială elegantă.

Rochia este mulată pe siluetă și cade lung până aproape de pământ, oferind o apariție feminină și sofisticată. Nuanța de mov a fost o alegere inspirată pentru un astfel de eveniment, fiind suficient de elegantă fără să fie una stridentă.

La rândul său, nașul a optat pentru un costum elegant, în tonuri închise, completat de o cămașă albă și cravată. Apariția sa a fost una bine pusă la punct, în concordanță cu ținuta aleasă de mire. Costumul închis la culoare și accesoriile clasice au făcut ca nașul să aibă un look potrivit pentru ceremonia religioasă.

Evenimentul se anunță unul elegant, iar mirii au stabilit și o regulă vestimentară pentru invitați: „Black tie”. Astfel, bărbații invitați la ceremonie trebuie să poarte ținute elegante, accesorizate cu papion sau cravată neagră, în timp ce femeile sunt așteptate să opteze pentru ținute de gală.

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