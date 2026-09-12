Ministrul Finanțelor s-a căsătorit cu aleasa inimii lui. Primele imagini de la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali

Zi importantă pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali! Ministrul Finanțelor și artista de muzică populară au avut astăzi cununia religioasă, într-un cadru elegant, la București. CANCAN.RO are imagini, în exclusivitate, de la marele eveniment și vă arată cum s-a desfășurat ceremonia. Alături de cei doi s-au aflat familia, prietenii, dar și nume importante din lumea politică. Vezi mai jos imaginile!

Update ora 19.10: Invitații de seamă au început deja să-și facă apariția la nunta lui Nazare. Printre primii sosiți se numără și Vasile Blaga, care a venit alături de soția sa.

Update ora 19.20: Un alt invitat important a ajuns la eveniment. Nicușor Păduraru a pășit elegant la petrecere, îmbrăcat la costum și cu un buchet de flori pregătit special pentru mireasă.

A venit ziua cea mare pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali. Cei doi au pășit împreună în fața altarului, înconjurați de cei dragi, pentru unul dintre cele mai importante momente ale poveștii lor. Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin, într-un decor elegant, iar emoțiile au fost pe măsură. Ministrul Finanțelor mărturisea înaintea evenimentului că este foarte emoționat pentru ziua în care urma să fie cununat religios alături de femeia iubită.

Alexandru Nazare și Maria Mihali și-au unit astăzi destinele

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost sosirea miresei. Maria Mihali a fost condusă de tatăl său până în Biserică. Artista a atras toate privirile într-o rochie albă, cu corset decorat cu aplicații florate și o fustă croită pe corp, în stil sirenă, care i-a pus silueta în evidență și a fost completată de o trenă spectaculoasă și un voal lung. Pentru buchet, aceasta a ales bujori în nuanțe de galben și roz.

Alexandru Nazare a ales pentru cununia religioasă o ținută clasică și elegantă, optând pentru un costum negru, cămașă albă și papion negru.

Întrebat despre emoțiile pe care le trăiește în aceasta zi specială, ministrul Finanțelor a recunoscut că este „mai emoționat ca niciodată”. Cât despre momentul în care și-a dat seama că Maria este femeia alături de care își dorește să-și petreacă viața, politicianul a răspuns simplu și sincer… „Cred că fiecare om, în adâncul sufletului, simte acest lucru și ia deciziile la momentul potrivit”.

Un naș pe măsura evenimentului

Unul dintre cele mai interesante detalii ale cununiei a fost alegerea nașului. Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului, le-a fost părinte spiritual lui Alexandru Nazare și Mariei Mihali.

Cei doi oficiali se cunosc de mai mulți ani, iar relația profesională dintre ei s-a transformat, în timp, într-o apropiere care l-a adus pe oficialul grec alături de ministrul român într-un moment atât de important.

Nume grele din politică, prezente la nunta lui Alexandru Nazare

Evenimentul a strâns și mai multe personalități din lumea politică. Cristian Bușoi, Stelian Bujduveanu, Bogdan Mircea Man, Tănase Stamule, Ciprian Ladunca și Stelian Nistor s-au numărat printre invitații care au venit să fie alături de cei doi în această zi specială.

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