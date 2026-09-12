Christian Sabbagh, confesiuni tulburătoare după ce a suferit un AVC! Medicii i-au mai dat doar 6 ore de trăit

Christian Sabbagh, confesiuni tulburătoare după ce a suferit un AVC! Medicii i-au mai dat doar 6 ore de trăit
Christian Sabbagh / Foto: Kanal D
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Christian Sabbagh a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă în urmă cu aproximativ doi ani, când viața sa s-a schimbat radical în urma unui accident vascular cerebral. Prezentatorul de la Kanal D a vorbit recent despre acel episod și despre urmările pe care le-a avut atât asupra lui, cât și asupra familiei sale.

Experiența a fost una dintre cele mai dramatice prin care jurnalistul și apropiații săi au trecut. Potrivit mărturisirilor făcute ulterior de familia acestuia, situația medicală a lui Christian Sabbagh a fost extrem de gravă, iar medicii din România i-ar fi transmis soției sale că șansele de supraviețuire erau reduse și că ar mai fi avut doar câteva ore.

Medicii i-au mai dat doar 6 ore de trăit

Momentul în care totul s-a întâmplat a fost unul neașteptat. Christian Sabbagh își continua activitățile obișnuite și plecase să își ia copilul de la școală. În timp ce se afla în apropierea instituției de învățământ, jurnalistul a fost recunoscut de bodyguardul aflat în zonă. A încercat să îi răspundă la salut, însă atunci a observat că ceva nu era în regulă. Capacitatea de a vorbi i-a fost afectată brusc, iar ceea ce părea inițial un moment inexplicabil s-a dovedit a fi debutul unei probleme medicale grave.

„Eu îți spun sincer, dacă nu era ea, eram un om mort! (…) I-au zis așa medicii din România: ‘Aduceți-i copiii, pentru că mai are șase ore de trăit’.

Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă. Plecasem să-mi iau copilul de la școală. M-a recunoscut bodyguardul, m-a salutat, am vrut să-i răspund la salut și s-a întrerupt filmul. N-am mai putut vorbi în primă instanță…’, a spus jurnalistul, potrivit VIVA!

AVC-ul a venit fără avertisment și i-a schimbat viața într-un timp foarte scurt. De la o zi obișnuită, Christian Sabbagh a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale și de sprijinul familiei. Soția sa, Iulia, a fost cea care a trebuit să gestioneze situația în timp ce încerca să îi protejeze pe copii de gravitatea momentului.

Pentru familie, perioada de după internare a fost una extrem de apăsătoare. Iulia s-a confruntat cu o situație dificilă din punct de vedere emoțional, fiind nevoită să continue să se ocupe de copii și, în același timp, să facă față incertitudinii legate de starea soțului său. Una dintre cele mai mari provocări a fost să le transmită celor mici că tatăl lor este bine, în condițiile în care realitatea medicală era mult mai complicată.

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