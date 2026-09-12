Sora regretatei Fănica Salam, mesaj sfâșietor la 17 ani de la moartea ei: ”Azi e o zi grea”

Au trecut aproape 17 ani de când Fănica, fosta soție a lui Florin Salam, a murit, însă timpul nu a șters-o din memoria celor dragi. Dovada a venit chiar pe 11 septembrie, ziua în care Ștefania ar fi trebuit să fie sărbătorită de familie. Sora ei nu a lăsat momentul să treacă și i-a transmis un mesaj extrem de emoționant.

Sora Fănicăi și-a amintit de ea chiar în ziua în care ar fi trebuit să-i spună „La mulți ani”. A postat o fotografie cu sora sa și i-a scris câteva rânduri care arată cât de greu îi este și acum, după atâția ani.

„Azi, 11 septembrie, era ziua ta, făceai 43 de ani, dar, din păcate, azi e o zi grea, că nu mai ești lângă mine”, a scris sora Fănicăi, pe rețelele sociale.

Fosta soție a lui Florin Salam ar fi trebuit să împlinească 43 de ani

Fănica a murit în 2009, când avea numai 27 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă Pentru Florin Salam, pierderea ei a fost una dintre cele mai grele lovituri. Aceasta suferea de ciroză hepatică, o afecțiune care i-a măcinat organismul și i-a provocat complicații extrem de grave. În ultimele zile, starea ei s-a agravat, iar organismul nu a mai rezistat.

În urma complicațiilor, Fănica a făcut septicemie și a ajuns să sufere și de blocaj renal. Aceste probleme au contribuit la decesul ei, survenit la vârsta la care multe femei abia își încep viața de familie. În timpul unei intervenții chirurgicale, medicii ar fi descoperit în abdomenul ei o acumulare uriașă de puroi, de aproximativ două kilograme. Din păcate, eforturile cadrelor medicale nu au mai putut să-i salveze viața.

Mormântul Fănicăi, plin de flori și lumânări

Manelistul și Fănica au fost căsătoriți și au avut împreună copii, iar dispariția ei i-a rupt sufletul artistului. Au trecut anii, Florin Salam și-a refăcut viața alături de Roxana Dobre, însă amintirea primei sale soții a rămas. Iar dacă cineva mai avea impresia că timpul șterge tot, mesajul surorii Fănicăi arată exact contrariul. Pentru cei care au iubit-o, lipsa ei se simte și acum.

Nici locul în care Fănica își doarme somnul de veci nu a fost uitat. Mormântul ei este în continuare îngrijit și împodobit cu flori și lumânări, iar fotografiile păstrează chipul femeii care s-a stins mult prea devreme.

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