Cum arată acum mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam. Ce obiect drag se sprijină de cruce

Au trecut 16 ani de la momentul în care lumea manelelor a fost zguduită de una dintre cele mai dureroase pierderi. În primăvara anului 2009, Fănica, prima soție a lui Florin Salam, s-a stins din viață la doar 27 de ani, după o luptă cruntă cu o boală care nu i-a mai dat șanse. Tânăra, al cărei nume real era Ștefania Stoian, fusese diagnosticată cu ciroză hepatică, iar vestea că suferă de o afecțiune gravă a venit ca un trăsnet pentru cei care o cunoșteau.

De atunci, familia ei continuă să îi păstreze vie amintirea. Pentru părinți, frați și apropiați, timpul nu a șters durerea pierderii, ci doar a învățat-o să se așeze mai adânc. An de an, ei se întorc la locul unde Fănica își doarme somnul de veci, ducând flori și lumânări, cu gândul la tânăra care a plecat prea devreme.

Cum arată acum mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam

Pe 11 septembrie, Fănica și-ar fi serbat ziua. În locul unei zile de sărbătoare, familia a ales să o comemoreze. Sora ei, Florentina, a mers la cimitir pentru a-i aduce un omagiu. Locul de odihnă al Fănicăi este îngrijit, plin de flori și icoane. Pe cruce și pe monument se află fotografii care surprind chipul ei luminos, unele din perioada tinereții, altele din ziua nunții, când purta rochia albă și zâmbea larg, fără să știe că fericirea aceea avea să fie atât de scurtă. Familia a mai pus câteva icoane, candele pentru a îi aprinde o lumânare la fiecare vizită, precum si două cruciulițe ce par a fi din lemn.

Lumânările aprinse și florile proaspete arată că amintirea ei este păstrată cu sfințenie. Florentina, sora mai mică, a petrecut câteva momente de reculegere acolo, s-a rugat și a vorbit în gând cu cea care i-a fost nu doar soră, ci și un exemplu de bunătate și putere.

Moartea Fănicăi a venit la doar doi ani după căsătoria cu Florin Salam, o perioadă care, pentru artist, a însemnat începutul și sfârșitul unei etape importante din viața lui. Cei doi au avut împreună doi copii, Betty și Dani, care erau încă foarte mici atunci când mama lor s-a stins din viață. Durerea pierderii a fost cu atât mai mare cu cât micuții nu au avut ocazia să o vadă pentru ultima dată, fiind prea mici pentru a înțelege ce se întâmplă.