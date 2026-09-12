Nadia Comăneci, prima reacție după ce s-a zvonit că o înlocuiește pe Andra Măruță la Românii au talent

Nadia Comăneci, prima reacție după ce s-a zvonit că o înlocuiește pe Andra Măruță la Românii au talent
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Andra și Nadia Comăneci
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Nadia Comăneci a avut prima reacție după ce s-a zvonit că o va înlocui pe Andra Măruță la Românii au talent! Vestea că fosta mare campioană intră în echipa PRO TV a făcut imediat vâlvă, iar mulți s-au întrebat ce se întâmplă cu artista care a stat ani buni la masa juraților. Ei bine, Nadia a lămurit rapid lucrurile.

Fosta gimnastă a spus clar că venirea ei în sezonul 17 nu înseamnă și plecarea Andrei. Răspunsul nu a lăsat loc de interpretări și a venit cât se poate de scurt.

„Fals”, a spus Nadia, după ce s-a zvonit că i-a furat scaunul Andrei de la masa juraților.

Cui îi va lua locui, de fapt, Nadia Comăneci la Românii au talent

Așadar, Andra Măruță rămâne la Românii au talent! Zvonul că ar fi fost înlocuită de Nadia Comăneci a apărut imediat după anunțul făcut de PRO TV, însă realitatea este cu totul alta. Campioana vine în show, dar nu pe scaunul Andrei. CANCAN.RO a aflat că cea care iese din schemă este, de fapt, Carmen Tănase.

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Andra și Nadia Comăneci

Andra și Nadia Comăneci

Carmen Tănase a aflat pe ultima sută de metri că nu mai rămâne la Românii au talent. Actrița ar fi primit vestea cu doar aproximativ o oră înainte ca PRO TV să anunțe oficial venirea Nadiei Comăneci în noul sezon.

Ce spune Nadia despre noua provocare

Dincolo de toată nebunia cu zvonurile, Nadia Comăneci este pregătită să intre în rolul de jurat. Fosta mare campioană a spus că știe foarte bine ce înseamnă emoțiile dinaintea unui moment important și că tocmai de aceea îi înțelege pe cei care urcă pe scenă cu inima cât un purice.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor”, a mărturisit Nadia.

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Nadia Comăneci, în juriul emisiunii Românii au Talent de la PRO TV! „Vin să mă emoționez, să plâng cu voi”

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