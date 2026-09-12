Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?

CANCAN.RO a pregătit un nou test pentru cititorii care vor să își pună la încercare atenția și rapiditatea. De această dată, provocarea este una vizuală și te invită să descoperi toate numerele 16 ascunse într-o imagine aparent simplă. Ai la dispoziție doar 16 secunde pentru a găsi răspunsul corect. Crezi că reușești?

Testul de astăzi se bazează pe o iluzie optică, un tip de exercițiu în care cifrele, literele sau cuvintele sunt așezate într-un anumit mod pentru a crea confuzie vizuală. Deși imaginea poate părea ușor de descifrat la prima vedere, repetarea acelorași elemente îți poate îngreuna misiunea.

Câți de 16 sunt în imagine?

Provocarea este simplă. Trebuie să privești cu atenție imaginea și încearcă să identifici toate aparițiile numărului 16. Nu este suficient să găsești câteva dintre ele, ci trebuie să le numeri pe toate înainte ca timpul să expire.

Înainte să începi, pregătește un cronometru și setează-l pentru 16 secunde. Când ești gata, pornește timpul și analizează imaginea cât mai atent. Nu te grăbi să răspunzi după primele secunde, deoarece unele numere pot fi mai greu de observat.

Acest exercițiu îți testează atenția la detalii, capacitatea de a recunoaște tipare și rapiditatea cu care identifici elemente într-un grup aglomerat. Totuși, rezultatul nu reprezintă o măsurătoare reală a coeficientului de inteligență.

Dacă ai reușit să identifici toate aparițiile în timpul limită, felicitări! Înseamnă că ai fost atent la detalii și ai dus provocarea până la capăt. Dacă nu ai găsit răspunsul corect, nu trebuie să te descurajezi. Astfel de exerciții pot fi repetate pentru a-ți antrena atenția și capacitatea de observare.

În imagine sunt ascunse 29 de numere 16, iar acesta este răspunsul corect. Dacă nu le-ai găsit pe toate, mai privește o dată imaginea și verifică fiecare zonă cu atenție.

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