De la Asia Express la Vocea României 2026! A fost marea surpriză a noului sezon: a întors 2 scaune în același timp

De la Asia Express la Vocea României 2026! A fost marea surpriză a noului sezon: a întors 2 scaune în același timp
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Surpriză la Vocea României!
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O celebră comediantă a venit în ediția de vineri, 11 septembrie, a emisiunii Vocea României cu un singur gând: să vadă dacă poate convinge antrenorii că se pricepe și la muzică, nu doar la stand-up. Și, surpriză! După ce a început să cânte, două scaune s-au întors.

Ioana State a intrat pe scenă cu emoții, dar și cu multă încredere. Momentul era unul pe care și-l imaginase de foarte multe ori, pentru că Vocea României nu era deloc un teritoriu necunoscut pentru ea. Din contră, și-a dorit de mult timp să ajungă acolo. Celebra comediantă a fost însoțită la presecții de actrița Anca Dinicu și managera ei, Monica Munteanu.

„M-am tot visat pe această scenă”, a spus Ioana înainte de a cânta.

Ioana State, marea surpriză de la Vocea României!

Cum bruneta are simțul umorului bine pus la punct, nici înainte de momentul decisiv nu s-a putut abține de la o glumă. Ba chiar și-a făcut un plan în cazul în care antrenorii nu ar fi fost impresionați.

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„Dacă se întoarce vreun scaun, îl iau și-l pun la intrarea în sat. Pun comuna Dascălu pe hartă”, a glumit concurenta.

Ioana State la Vocea României

Ioana State la Vocea României

Numai că n-a fost cazul să plece acasă cu mâna goală. Ioana a început să cânte „Șaraiman”, iar prestația ei i-a făcut pe Smiley și Theo Rose și Horia Brenciu să întoarcă scaunele. Practic, comedianta a venit să vadă dacă poate cânta și a primit exact răspunsul pe care îl aștepta.

Pentru Theo Rose, momentul a fost și mai tare, pentru că o cunoștea deja pe Ioana. Cele două sunt prietene, însă Ioana a reușit să țină secret faptul că urma să participe la emisiune până în ultima clipă.

„Ioana State este comediant. Este prietenă cu mine. Adică ne știm, dar nu mi-a zis o vorbă”, a spus Theo Rose.

Iar după ce scaunele s-au întors, Ioana n-a mai avut niciun dubiu că aventura ei muzicală a început cum nu se putea mai bine. Comedianta a ales să meargă mai departe în echipa lui Smiley.

„Sunt foarte fericită să primesc validarea asta de la voi!”, a spus concurenta.

Deși publicul o știe în special pentru glumele sale, Ioana State a avut dintotdeauna și o legătură cu muzica. A cântat în diverse contexte, la zile de naștere, în tabere sau alături de prieteni și chiar a participat la concursuri unde a interpretat muzică populară.

Vocea României a fost însă altceva. Comedianta a spus că urmărește emisiunea de mult timp și că și-a imaginat de nenumărate ori cum ar fi să fie chiar ea pe scenă, să cânte și să aștepte reacția antrenorilor. De data aceasta, a trecut de la imaginație la fapte. A luat lecții de canto și s-a pregătit pentru audiție, hotărâtă să nu vină nepregătită în fața lui Smiley, Theo Rose, Horia Brenciu, Tudor Chirilă și Irina Rimes.

Cum a ajuns la stand-up comedy

Înainte să devină cunoscută pentru comedie, Ioana a avut un traseu complet diferit. În liceu a început să scrie poezii, apoi a urmat Facultatea de Litere și și-a dorit să devină profesoară. A lucrat și în asigurări, însă, în cele din urmă, scena a fost cea care a atras-o.

Primele glume le-a scris pe Facebook, iar apropiații au început să o știe drept „fata cu statusurile”. Un concurs și un moment devenit viral au schimbat rapid direcția lucrurilor, iar Ioana a început să fie invitată să deschidă spectacole de stand-up. De acolo, și-a construit propriul stil, bazat pe ironie și autoironie.

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