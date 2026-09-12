Claudia Ion, înșelată de Mocăniță cu două săptămâni înainte de Insula Iubirii: ”Ea și-a făcut poze la mine în lift”

Claudia Ion a avut parte de o surpriză neplăcută cu doar două săptămâni înainte să plece la Insula Iubirii! Concurenta a aflat că Ionuț Mocăniță ținea legătura pe ascuns cu una dintre prietenele ei, iar povestea nu s-a oprit la câteva mesaje schimbate pe telefon. Femeia ar fi ajuns chiar în blocul în care locuiau Claudia și Ionuț, iar detaliile povestite de concurentă sunt de-a dreptul halucinante.

Claudia a povestit că totul a pornit de la o prietenă pe care o cunoștea de aproximativ zece ani. Femeia i-ar fi mărturisit că vorbise cu Ionuț și că cei doi s-au întâlnit pentru a șterge mesajele dintre ei.

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele”, a spus Claudia.

A fost înșelată cu prietena ei înainte să meargă la Insula Iubirii

Numai că partea care a făcut-o pe Claudia să ridice serios din sprâncene abia aici începe. Potrivit spuselor ei, prietena respectivă nu doar că ar fi ținut legătura cu Ionuț, ci ar fi ajuns chiar în blocul lor. Și, ca să fie tacâmul complet, femeia și-ar fi făcut și poze acolo.

Claudia a povestit că prietena ei s-ar fi fotografiat în liftul blocului în care locuia împreună cu Ionuț. Mai mult, aceasta ar fi întrebat dacă apare și Claudia, iar răspunsul lui Ionuț ar fi fost unul care a făcut situația și mai suspectă.

„Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba ‘Nu vine Claudia? Și el ar fi zis ‘Nu, e safe”, a povestit Claudia.

Chiar dacă episodul a fost suficient cât să-i zdruncine încrederea în Ionuț, Claudia nu crede că între iubitul ei și prietena sa s-a ajuns la o relație intimă. Concurenta a spus că pur și simplu nu a simțit că lucrurile au mers atât de departe.

„Eu, cu sufletul meu așa, am simțit că Ionuț nu s-a culcat cu ea. Nu putea niciodată pe pământul ăsta, numai când mă gândesc la ea. Păi, știți cum suntem noi aici? Păpuși! N-a văzut ea niciodată pe pământul ăsta cât de urâtă e, să mă ierte Dumnezeu!”, a mai spus Claudia.

Potrivit Claudiei, atât Ionuț, cât și femeia respectivă au negat că ar fi avut o relație. Ionuț i-ar fi explicat că întâlnirea a avut doar scopul de a lămuri situația și de a-i spune femeii că tot ce se întâmplase fusese o greșeală.

„A înghițit gălușca” și a mers mai departe

În cele din urmă, Claudia a ales să-l creadă pe Ionuț și a decis să treacă peste episod. Deși totul s-a întâmplat cu doar două săptămâni înainte de plecarea în Thailanda, cei doi au mers mai departe cu relația și au acceptat provocarea Insula Iubirii. Claudia a mai spus că, în sufletul ei, nu a crezut că Ionuț a înșelat-o cu prietena respectivă.

„Și el, și ea au zis că nu au avut nimic. Doar că au vorbit, el ca să îi explice ei că a fost o tâmpenie. Eu am trecut peste din simplul fapt că eu, în sufletul meu, nu am simțit că s-a întâmplat ceva între ei. Cu mâna pe inimă spun că nu m-a înșelat, cred din tot sufletul meu”, a conchis Claudia.

Un lucru este clar, Claudia și Ionuț n-au venit în Thailanda cu o relație fără probleme. Dimpotrivă, cu doar două săptămâni înainte de filmări, între ei a explodat deja un episod care putea să pună punct poveștii lor.

VEZI ȘI: Iubita lui Mocăniță a cedat în baie cu ispita-pilot! Culisele celei mai încurcate povești din Thailanda

Claudia și Mocăniță au fugit de „momentul adevărului”! Cei doi au refuzat testul poligraf la Insula Iubirii. Ce ar fi putut scoate la iveală detectorul de minciuni