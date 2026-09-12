Cine este Zeynep Mestan, prima femeie care antrenează o echipă de fotbal în Turcia. Are doar 22 de ani

Cine este Zeynep Mestan, prima femeie care antrenează o echipă de fotbal în Turcia. Are doar 22 de ani
Galerie Foto 15
Zeynep Mestan, prima femeie care antrenează o echipă de fotbal în Turcia. Sursa foto: Shutterstock / Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Zeynep Mestan a intrat în istoria fotbalului turc după ce a fost numită antrenoarea formației masculine de seniori a clubului Turgutluspor. La doar 22 de ani, fosta fotbalistă a primit responsabilitatea de a pregăti echipa pentru sezonul 2026-2027. Află detalii!

Numirea tinerei tehniciene a atras atenția atât în Turcia, cât și în presa internațională. Mestan a devenit prima femeie care preia conducerea unei echipe masculine de seniori din fotbalul turc.

Cine este Zeynep Mestan?

Zeynep Mestan s-a născut pe 30 iulie 2004, în Bornova, Izmir, și are 22 de ani. Informația este confirmată de baza oficială a Federației Turce de Fotbal (TFF), care îi consemnează și cariera de jucătoare.

Prima sa legitimare a fost în 2019, la Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor. Ulterior, a evoluat pentru Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor și Gençlik, precum și Bornova Genç Yıldızlar Spor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
15 poze

În sezonul precedent a jucat pentru Bornova Genç Yıldızlar Spor, iar apoi a făcut pasul către banca tehnică. Potrivit presei turce, Mestan este absolventă a Facultății de Științe Sportive a Universității Ege. Aceasta a acumulat experiență și ca antrenor secund la echipe de fotbal feminine și masculine.

Zeynep Mestan este antrenoarea lui Turgutluspor

Cine este Zeynep Mestan, prima femeie care antrenează o echipă masculină în Turcia. Are doar 22 de ani

Sursa foto: Instagram Zeynep MestanTurgutluspor a oficializat numirea lui Zeynep Mestan la începutul lui septembrie 2026. Tânăra tehniciană a semnat contractul în cadrul unei ceremonii organizate la sediul clubului și a devenit astfel noua conducătoare a primei echipe.

Decizia vine într-un moment dificil pentru formația din Turgutlu. După mai mulți ani petrecuți în ligile profesioniste, echipa a retrogradat din Liga Regională de Amatori (BAL) și va evolua în sezonul 2026-2027 în Manisa Super Amatör Lig, al șaselea eșalon al fotbalului turc.

Este pentru prima dată când Turgutluspor ajunge la acest nivel. Clubul speră ca noua conducere tehnică să contribuie la reconstrucția echipei și la revenirea în eșaloanele superioare.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Zeynep Mestan pentru rolul de antrenor, în conformitate cu structura și obiectivele noului sezon. Îi urăm succes lui Zeynep Mestan, care va prelua conducerea noii formații și a activității tehnice inițiate la clubul nostru sub culorile roșu-negru; sperăm că această nouă eră va fi de bun augur pentru comunitatea noastră, pentru club și pentru toți fanii noștri”, a fost mesajul de prezentare postat pe Instagram.

Ce spune Zeynep Mestan despre noul său rol

Cine este Zeynep Mestan, prima femeie care antrenează o echipă masculină în Turcia. Are doar 22 de ani

Sursa foto: Instagram Zeynep Mestan

După numirea sa, Zeynep Mestan a vorbit și despre importanța acestui moment pentru femeile din fotbalul turc.

„Sper ca, în perioada următoare, să consolidăm și mai mult locul femeii în fotbalul turc. Fiind o persoană care s-a confruntat cu diverse dificultăți și în cariera mea de fotbalistă, fac eu primul pas în acest sens. Sper ca, ulterior, și alte persoane și sportivi să facă pași în aceeași direcție”, a declarat Mestan, potrivit presei turce.

Tânăra antrenoare a subliniat că este implicată în fotbal de aproximativ un deceniu și că a dedicat mult timp acestui domeniu.

Și președintele Turgutluspor, Yılmaz Gençtürk, și-a exprimat încrederea în noua tehniciană. Potrivit acestuia, conducerea clubului a analizat proiectele prezentate de Mestan înainte de a lua decizia numirii sale.

CITEȘTE ȘI:

Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial

Fosta iubită a regretatului sportiv Alex „Chumpy” Pullin s-a logodit! Ellidy Pullin a primit un inel cu diamant

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial
Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial
Țeapa amoroasă de 1,3 milioane de dolari! Falsul star NFL pe care Google AI l-ar fi făcut credibil
Țeapa amoroasă de 1,3 milioane de dolari! Falsul star NFL pe care Google AI l-ar fi făcut credibil
Imaginea pe care milioane de oameni au visat-o! Messi îi poate pasa lui Ronaldo în meciul care va face istorie
Imaginea pe care milioane de oameni au visat-o! Messi îi poate pasa lui Ronaldo în meciul care va face istorie
Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1
Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Derby pierdut cu Dinamo, arbitraj dezastruos și antrenor nedorit! Comentăm cu Gabriel Enache
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Derby pierdut cu Dinamo, arbitraj dezastruos și antrenor nedorit! Comentăm cu Gabriel Enache
VIDEO | Gelu Duminică deschide un subiect sensibil: „A fi rom vine și cu statutul de subom”
Mediafax
VIDEO | Gelu Duminică deschide un subiect sensibil: „A fi rom vine și cu statutul de subom”
Ce a pățit un grup de americani când a ajuns la Huși și în Vama Albița. Sfatul neobișnuit oferit de un vameș moldovean, la intrarea în țară
Gandul.ro
Ce a pățit un grup de americani când a ajuns la Huși și în Vama Albița. Sfatul neobișnuit oferit de un vameș moldovean, la intrarea în țară
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia”
Adevarul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia”
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Lady Gaga, veste-bombă la 40 de ani! A devenit mamă
Mediafax
Lady Gaga, veste-bombă la 40 de ani! A devenit mamă
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația
Click.ro
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Digi 24
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Amenzi de aproape 20.000 de lei pentru mașinile și motocicletele care poluează fonic, în București
Promotor.ro
Amenzi de aproape 20.000 de lei pentru mașinile și motocicletele care poluează fonic, în București
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Ce a pățit un grup de americani când a ajuns la Huși și în Vama Albița. Sfatul neobișnuit oferit de un vameș moldovean, la intrarea în țară
Gandul.ro
Ce a pățit un grup de americani când a ajuns la Huși și în Vama Albița. Sfatul neobișnuit oferit de un vameș moldovean, la intrarea în țară
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.