Cine este Zeynep Mestan, prima femeie care antrenează o echipă de fotbal în Turcia. Are doar 22 de ani

Zeynep Mestan a intrat în istoria fotbalului turc după ce a fost numită antrenoarea formației masculine de seniori a clubului Turgutluspor. La doar 22 de ani, fosta fotbalistă a primit responsabilitatea de a pregăti echipa pentru sezonul 2026-2027. Află detalii!

Numirea tinerei tehniciene a atras atenția atât în Turcia, cât și în presa internațională. Mestan a devenit prima femeie care preia conducerea unei echipe masculine de seniori din fotbalul turc.

Cine este Zeynep Mestan?

Zeynep Mestan s-a născut pe 30 iulie 2004, în Bornova, Izmir, și are 22 de ani. Informația este confirmată de baza oficială a Federației Turce de Fotbal (TFF), care îi consemnează și cariera de jucătoare.

Prima sa legitimare a fost în 2019, la Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor. Ulterior, a evoluat pentru Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor și Gençlik, precum și Bornova Genç Yıldızlar Spor.

În sezonul precedent a jucat pentru Bornova Genç Yıldızlar Spor, iar apoi a făcut pasul către banca tehnică. Potrivit presei turce, Mestan este absolventă a Facultății de Științe Sportive a Universității Ege. Aceasta a acumulat experiență și ca antrenor secund la echipe de fotbal feminine și masculine.

Zeynep Mestan este antrenoarea lui Turgutluspor

Sursa foto: Instagram Zeynep MestanTurgutluspor a oficializat numirea lui Zeynep Mestan la începutul lui septembrie 2026. Tânăra tehniciană a semnat contractul în cadrul unei ceremonii organizate la sediul clubului și a devenit astfel noua conducătoare a primei echipe.

Decizia vine într-un moment dificil pentru formația din Turgutlu. După mai mulți ani petrecuți în ligile profesioniste, echipa a retrogradat din Liga Regională de Amatori (BAL) și va evolua în sezonul 2026-2027 în Manisa Super Amatör Lig, al șaselea eșalon al fotbalului turc.

Este pentru prima dată când Turgutluspor ajunge la acest nivel. Clubul speră ca noua conducere tehnică să contribuie la reconstrucția echipei și la revenirea în eșaloanele superioare.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu Zeynep Mestan pentru rolul de antrenor, în conformitate cu structura și obiectivele noului sezon. Îi urăm succes lui Zeynep Mestan, care va prelua conducerea noii formații și a activității tehnice inițiate la clubul nostru sub culorile roșu-negru; sperăm că această nouă eră va fi de bun augur pentru comunitatea noastră, pentru club și pentru toți fanii noștri”, a fost mesajul de prezentare postat pe Instagram.

Ce spune Zeynep Mestan despre noul său rol

După numirea sa, Zeynep Mestan a vorbit și despre importanța acestui moment pentru femeile din fotbalul turc.

„Sper ca, în perioada următoare, să consolidăm și mai mult locul femeii în fotbalul turc. Fiind o persoană care s-a confruntat cu diverse dificultăți și în cariera mea de fotbalistă, fac eu primul pas în acest sens. Sper ca, ulterior, și alte persoane și sportivi să facă pași în aceeași direcție”, a declarat Mestan, potrivit presei turce.

Tânăra antrenoare a subliniat că este implicată în fotbal de aproximativ un deceniu și că a dedicat mult timp acestui domeniu.

Și președintele Turgutluspor, Yılmaz Gençtürk, și-a exprimat încrederea în noua tehniciană. Potrivit acestuia, conducerea clubului a analizat proiectele prezentate de Mestan înainte de a lua decizia numirii sale.

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