Imaginea pe care milioane de oameni au visat-o! Messi îi poate pasa lui Ronaldo în meciul care va face istorie

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cei doi mari rivali care au dominat fotbalul mondial timp de aproape două decenii, ar putea ajunge pentru prima dată coechipieri. Carlos Tevez pregătește pentru decembrie 2026, pe legendarul stadion La Bombonera din Buenos Aires, meciul său de adio și vrea să-i aducă pe cei doi de aceeași parte a terenului. În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Messi și Ronaldo și-ar fi dat deja acordul, însă situația este mai complicată.

Cu toate că mai multe publicații au prezentat participarea lor drept confirmată, alte surse susțin că declarația atribuită lui Tevez a fost tradusă incorect și că, pentru moment, invitațiile există, dar prezența celor două superstaruri în aceeași echipă nu a fost confirmată oficial. Cert este că Tevez își dorește să ofere lumii fotbalului imaginea pe care milioane de suporteri au așteptat-o ani întregi: Messi și Cristiano, nu adversari, ci coechipieri.

Carlos Tevez își pregătește marele meci de adio

Ajuns la 42 de ani, Carlos Tevez pregătește evenimentul prin care vrea să-și încheie simbolic extraordinara carieră de fotbalist. Meciul este programat pentru decembrie 2026 și ar urma să aibă loc pe La Bombonera, stadionul lui Boca Juniors și arena pe care „El Apache” a trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

Tevez s-a retras din fotbalul profesionist în urmă cu mai bine de patru ani, însă nu a avut până acum parte de un mare meci oficial de rămas-bun în fața suporterilor lui Boca. Fostul atacant a discutat cu Juan Román Riquelme, actualul președinte al clubului argentinian, iar evenimentul a primit undă verde pentru La Bombonera. Unele informații indică data de 19 decembrie, însă aceasta nu apare deocamdată drept definitivă în toate relatările despre eveniment.

Meciul se anunță oricum unul uriaș. Pe lista invitaților au fost vehiculate aproximativ 60 de nume din lumea fotbalului, între care foști colegi ai lui Tevez de la Boca Juniors, Manchester United, Manchester City, Juventus și naționala Argentinei. Wayne Rooney, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Ángel Di María și Juan Román Riquelme sunt doar câteva dintre vedetele asociate cu evenimentul.

Visul lui Tevez: Messi și Cristiano Ronaldo în același tricou

Niciun nume nu se compară însă cu cele ale lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Ideea lui Carlos Tevez este simplă și spectaculoasă: să-i aducă pe cei doi în aceeași echipă și să ofere fotbalului o imagine care nu a existat până acum.

Tevez are o relație aparte cu amândoi. Cu Cristiano Ronaldo a împărțit vestiarul la Manchester United, între 2007 și 2009, într-una dintre cele mai puternice perioade ale clubului englez, iar cu Lionel Messi a evoluat timp de ani buni pentru naționala Argentinei. Puțini oameni din fotbal au, așadar, o legătură personală atât de puternică cu ambele superstaruri.

Fostul atacant argentinian vorbise încă din primăvară despre dorința sa de a-i reuni pe cei doi și spusese că intenționează să se ocupe personal de Cristiano Ronaldo. În ultimele zile, povestea a explodat după apariția unui clip însoțit de o traducere în care Tevez părea să anunțe că ambii fotbaliști acceptaseră deja.

Au acceptat sau nu Messi și Ronaldo? Aici apare marea problemă

Foot Mercato a publicat pe 7 septembrie informația că Tevez ar fi confirmat acordul ambilor jucători. GOAL și numeroase alte publicații au preluat aceeași variantă, potrivit căreia argentinianul ar fi povestit că Ronaldo i-a spus că va participa, iar Messi ar fi fost, la rândul său, ușor de convins.

Numai că ulterior a apărut o verificare care schimbă situația. Yahoo Sports arată că videoclipul devenit viral provenea dintr-o discuție mai veche a lui Tevez, din aprilie 2026, iar traducerea în engleză distribuită pe rețelele sociale ar fi fost falsă. Potrivit acestei verificări, Tevez nu ar fi spus în acel clip că Messi și Ronaldo și-au dat deja acordul. Cei doi se află pe lista invitaților, iar Tevez își dorește să-i reunească, dar participarea lor împreună nu poate fi considerată, deocamdată, definitiv confirmată.

Așadar, visul există, negocierile și invitațiile există, iar La Bombonera este pregătită pentru un eveniment uriaș. Lipsește însă confirmarea fără echivoc venită din partea celor doi fotbaliști sau a reprezentanților lor.

Rivalitatea care a împărțit lumea fotbalului

Tocmai această posibilitate face meciul atât de spectaculos. Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au definit o epocă întreagă și au împărțit lumea fotbalului în două tabere. Ani la rând, întrebarea „Messi sau Ronaldo?” a devenit aproape imposibil de evitat, iar duelurile dintre Barcelona și Real Madrid au transformat confruntarea lor într-una dintre marile rivalități individuale din istoria sportului.

Au fost adversari în campionate, în Liga Campionilor și în meciuri demonstrative, dar nu au evoluat niciodată împreună în aceeași echipă. Ultima lor confruntare directă foarte mediatizată a avut loc în ianuarie 2023, când Paris Saint-Germain, echipa lui Messi la vremea respectivă, a întâlnit Riyadh All-Star XI, formație pentru care a evoluat Ronaldo. PSG s-a impus atunci cu 5-4.

Acum, spre finalul carierelor celor două superstaruri, Tevez încearcă să schimbe scenariul: fără Messi contra Ronaldo, fără Barcelona contra Real Madrid și fără discuția despre cine trebuie să-l învingă pe celălalt. Pentru o singură seară, cei doi ar putea ataca aceeași poartă.

La Bombonera ar putea vedea imaginea fotbalistică a anului

Dacă Messi și Ronaldo vor confirma participarea și planul lui Carlos Tevez va deveni realitate, partida din decembrie va depăși cu mult statutul unui simplu meci de retragere. La Bombonera ar putea deveni locul în care două cariere construite în paralel și o rivalitate întinsă pe aproape două decenii se întâlnesc, în sfârșit, de aceeași parte a terenului.

Pentru Tevez ar fi probabil cel mai spectaculos mod de a-și lua rămas-bun de la fotbal. Pentru suporteri ar fi una dintre ultimele șanse de a-i vedea pe Messi și Ronaldo împreună pe gazon, iar pentru o generație crescută cu eterna întrebare „Messi sau Cristiano?” ar putea exista, în sfârșit, un răspuns neașteptat.

Măcar pentru o seară: Messi și Cristiano.

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