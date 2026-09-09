Cătălin Măruță, făcut praf de Pro TV la debutul la Antena 1. Ce s-a întâmplat cu show-ul „Furnicuțele”

Cătălin Măruță a primit prima lovitură serioasă după debutul emisiunii „Furnicuțele”! Prima ediție a noului proiect de la Antena 1 nu a reușit să pună mâna pe supremația în audiențe, iar PRO TV, postul la care prezentatorul a lucrat ani buni, a ieșit învingător pe intervalul orar al emisiunii.

Luni, 7 septembrie, între orele 17.00 și 19.00, Cătălin Măruță a intrat în lupta pentru telespectatori cu „Furnicuțele”, însă Antena 1 nu a reușit să treacă pe primul loc la nivel național. PRO TV a dominat intervalul cu o medie de 516.000 de telespectatori, obținută cu Știrile de la ora 17.00 și apoi cu „Batem Palma”. Antena 1, cu „Furnicuțele”, a strâns 392.000 de telespectatori, ocupând poziția a treia.

Între cele două posturi s-a interpus Kanal D, care a obținut 477.000 de telespectatori cu „Casa iubirii”. Emisiunea a avut, de altfel, momente în care a reușit să conducă topul la nivelul întregii țări.

Lovitură dură pentru Cătălin Măruță!

Situația s-a schimbat ușor atunci când clasamentul a fost analizat strict pentru orașe, însă PRO TV a rămas în fața emisiunii prezentate de Cătălin Măruță. Postul a obținut o medie de 279.000 de telespectatori, în timp ce „Furnicuțele” au fost urmărite de 254.000 de persoane. Diferența a fost, așadar, de 25.000 de telespectatori. Kanal D a completat podiumul, cu „Casa iubirii”, care a adunat 201.000 de telespectatori în mediul urban.

Nici pe publicul comercial „Furnicuțele” nu au reușit să treacă peste PRO TV. Diferența a fost mai mică, însă postul din Pache Protopopescu și-a păstrat poziția de lider.

PRO TV a avut 101.000 de telespectatori, cu un rating de 2,2 și o cotă de piață de 17,9%. Antena 1, cu emisiunea lui Cătălin Măruță, a fost urmărită de 93.000 de telespectatori, cu un rating de 2 și un share de 16,5%. Kanal D s-a clasat pe locul al treilea, cu 55.000 de telespectatori, fiind urmat de Antena 3 CNN, Antena Stars, Realitatea Plus și DigiSport 1.

PRO TV, peste Antena 1

Pe intervalul primei ediții „Furnicuțele” cu Cătălin Măruță, difuzată luni, 7 septembrie, între 17.00 și 19.00, clasamentul național a arătat astfel:

PRO TV – 516.000 telespectatori (3 rating, 16,9 share) Kanal D – 477.000 (2,8 rating, 15,6 share) Antena 1 – 392.000 (2,3 rating, 12,8 share) România TV – 174.000 Antena 3 CNN – 139.000 Antena Stars – 124.000 DigiSport 1 – 79.000

Astfel, debutul „Furnicuțelor” nu a adus poziția de lider pe care, cel mai probabil, Antena 1 și-ar fi dorit-o. Cătălin Măruță a rămas în spatele PRO TV și Kanal D la nivel național, potrivit Paginademedia.

În mediul urban, PRO TV a rămas pe primul loc, însă diferența față de Antena 1 s-a redus considerabil:

PRO TV – 279.000 telespectatori (2,9 rating, 15 share) Antena 1 – 254.000 (2,6 rating, 13,7 share) Kanal D – 201.000 Antena 3 CNN – 102.000 România TV – 99.000 Realitatea Plus – 64.000 DigiSport 1 – 58.000

Pentru prezentator, rezultatul are o încărcătură aparte. Cătălin Măruță a plecat de la PRO TV după o perioadă îndelungată și a continuat la Antena 1, unde „Furnicuțele” reprezintă unul dintre proiectele importante ale grilei.

Prima confruntare directă cu fostul său post nu i-a adus însă victoria. Rămâne de văzut dacă „Furnicuțele” vor reuși să recupereze teren în edițiile următoare sau dacă PRO TV își va păstra poziția de forță în această luptă pentru audiență.

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