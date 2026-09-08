Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, săgeți subtile după ce s-au afișat cu noile cuceriri: ”Unele suflete nu se caută”

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, săgeți subtile după ce s-au afișat cu noile cuceriri: ”Unele suflete nu se caută”
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs
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Răzvan Kovacs nu mai pierde vremea cu trecutul! Fostul concurent de la „Insula Iubirii” s-a fotografiat cu noua iubită și a lăsat clar impresia că viața merge înainte, indiferent de ce a fost. Numai că, fix în aceeași zi, și Ema Oprișan a apărut alături de noua cucerire. Coincidență? Cert este că imaginile au apărut aproape ca într-un duel al vieților noi.

Răzvan și-a pus iubita în prim-plan într-o fotografie făcută în lift. Ea a ridicat telefonul, el a ținut-o pe umeri, iar amândoi au zâmbit larg către cameră. Nicio urmă de discreție, nicio încercare de a ascunde relația. Iar mesajul lui a venit la pachet cu o doză de mister.

„Unii își caută liniștea, alții reflexia”, a transmis fostul concurent.

Ema Oprișan, lovitură pentru Răzvan Kovacs

În aceeași zi, Ema Oprișan a publicat, la rândul ei, o fotografie alături de bărbatul care i-a furat inima. ”Unele suflete nu se caută, ci se găsesc”, a fost mesajul transmis de Ema Oprișan. După divorț, fiecare și-a văzut de drum. Iar acum, aproape simultan, cei doi foști parteneri au arătat publicului că nu mai sunt singuri.

Răzvan Kovacs

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan

Răzvan și Ema au devenit cunoscuți după participarea la „Insula Iubirii”, unde relația lor a fost pusă serios la încercare. Au plecat din emisiune și au decis să mai dea o șansă poveștii lor. Au urmat căsătoria și venirea pe lume a fiicei lor. Finalul nu a fost însă unul fericit. Cei doi au ajuns la divorț, iar relația care îi adusese în atenția publicului s-a rupt definitiv.

Astăzi, tabloul este cu totul altul: Răzvan are o iubită nouă, Ema are un partener nou, iar amândoi au ales aceeași zi pentru a-și arăta public fericirea.

DJ-ul a fost taxat de toată lumea!

Fostul concurent a fost criticat și pentru modul în care își îndeplinește rolul de tată. Un internaut i-a lăsat un mesaj dur în mediul online.

„E ușor să fii părintele preferat când ești în 90% din timp absent”, a punctat o persoană în mediul online.

Răzvan nu s-a lungit cu explicațiile. A răspuns sec, în dreptul unui videoclip în care apărea alături de fiica lui: „Relaxează-te”.

Răzvan a fost criticat și după ce a părăsit-o pe Ema pentru o altă concurentă de la Insula Iubirii, Ella Vișan. Bruneta a suferit enorm la momentul respectiv, dar se pare că acum a ieșit soarele și pe strada ei.

„Nu știam că poți să supraviețuiești unei dureri atât de mari și totuși să continui să iubești“, a scris Ema Oprișan după despărțirea de Răzvan.

VEZI ȘI: Ema Oprișan a vorbit despre perioada grea de după despărțirea de Răzvan Kovacs: „Am intrat în depresie”
Ema Oprișan nu l-a uitat pe Răzvan Kovacs. Ce a spus despre fostul iubit

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