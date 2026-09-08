Ioana Năstase, prima reacție după ce a fost pusă la zid de Brigitte Pastramă: „Nu înțeleg ce are această femeie cu mine”

Ioana Năstase a răbufnit după ce Brigitte Pastramă a lansat acuzații dure la adresa ei și a pus sub semnul întrebării întreaga căsnicie cu Ilie Năstase. Soția fostului mare tenismen nu a stat pe gânduri și a venit cu prima reacție. Aceasta i-a recomandat „rivalei” să își vadă de familia ei și să o lase în pace cât mai repede.

Scandalul dintre cele două femei a izbucnit după declarațiile făcute de Brigitte Pastramă, care a susținut că Ioana nu l-ar fi iubit niciodată pe Ilie Năstase și că, încă de la început, ar fi avut un plan bine pus la punct.

Ioana Năstase și-a ieșit din minți după ce Brigitte Pastramă a făcut declarații dure despre căsnicia ei cu fostul tenismen și a scos la iveală episoade tensionate din trecut. Gelozii, certuri și acuzații grele au ajuns din nou în centrul scandalului, iar lovitura cea mai puternică a venit la final, când Brigitte a pus la îndoială sentimentele Ioanei pentru Ilie Năstase.

„Nu înțeleg ce are această femeie cu mine. Nici măcar nu mă cunoaște ca om. Eu nu mă justific în fața nimănui, cu atât mai mult în fața doamnei Brigitte care nu mai face parte din viața lui Ilie de mai mult de opt ani . Frumos din partea ei ar fi să își vadă de familia ei!”, a spus Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Brigitte Pastramă, în război cu Ioana Năstase

Potrivit spuselor lui Brigitte Pastramă, între Ilie Năstase și Ioana ar fi existat tensiuni încă din primele luni ale relației. Fosta soție a campionului a povestit că, la vremea respectivă, Ioana ar fi fost deranjată inclusiv de faptul că Ilie păstra legătura cu ea pentru anumite chestiuni administrative.

Brigitte a povestit, pentru CANCAN.RO, și un episod petrecut la Mall Băneasa, unde susține că l-ar fi găsit pe Ilie Năstase extrem de supărat.

„În primul rând, vreau să precizez faptul că nu am ieșit niciodată pe acest subiect, pentru că, în momentul în care mă ocupam de Academie și în momentul în care eram eu cea care gestiona acolo totul am aflat niște lucruri și nu am vrut să-i fac rău lui Ilie. După ce am ieșit din Fermă, eu încă mă ocupam, bineînțeles, pentru că nu știe nimeni mai bine decât mine ce s-a întâmplat și tot ceea ce înseamnă logistică acolo, și, bineînțeles că eram cea în măsură să rămână și să se ocupe în continuare, chiar dacă am divorțat. Dar, într-o zi, am trimis-o pe Sara cu încasările și cu absolut tot din luna aceea, la Ilie. Era la Mall Băneasa, împreună cu această femeie cu care era împreună de o lună, nu erau căsătoriți, nu nimic. Ilie era foarte supărat, disperat și mi-a spus: “Asta e nebună, te rog mult să nu te mai ocupi tu de bază, dă-i totul lui Bebe, nepotului lui, că asta e nebună și mi-a spart tot în casă și a plecat la Constanța. Te rog eu mult, înțelege-mă!”, a început să povestească Brigitte Pastramă.

Fosta soție a campionului a spus că acel moment i-ar fi arătat cât de tensionată era situația și că, ulterior, ar fi preferat să se retragă complet din viața lui Ilie. Brigitte Pastramă a continuat seria dezvăluirilor și a susținut că ar fi primit informații și de la persoane apropiate lui Ilie Năstase. Potrivit acesteia, numele ei ar fi provocat reacții puternice în relația fostului tenismen cu Ioana.

„Nu l-am avertizat legat de ea, el m-a avertizat pe mine atunci. Mi-au spus și prietenii lui, Voiculeț, toată lumea mi-a spus: „Băi, vezi că aia când aude de tine, începe să plece, să-l amenințe! Mi-au spus că îl amenința”. Mi-a spus că nu mai vrea să avem nicio treabă, să rezolvăm totul, mi-am dat seama că din cauza ei. Nu am avut nicio obiecție, dimpotrivă. Eu eram bine-mersi, eram îndrăgostită de Florin. Nu mi-am dorit să mă bag în viața omului. Din acest motiv am și evitat de-a lungul timpului să discut în presă subiectul Ioana–Ilie pentru că m-am gândit că e mai bine pentru el”, a mai susținut Brigitte.

„Nu cred că l-a iubit pe Ilie!”

Declarațiile nu s-au oprit însă aici. Brigitte a vorbit și despre bani și proprietăți și a susținut că Ilie Năstase ar fi făcut sacrificii materiale importante în timpul relației cu Ioana. Fosta soție a lui Ilie Năstase a afirmat că acesta ar fi vândut mai multe proprietăți pentru a-i asigura Ioanei un anumit confort financiar.

„Eu cunosc situația reală dintre ei, știu ce a făcut Ilie pentru femeia asta. A vândut un teren, a vândut casa de pe Andrei Mureșanu pe care am renovat-o timp de opt ani de zile, vorbim de 3 milioane de euro pe care le le-a luat. Casa pe care niciodată nu a vrut, de exemplu, să mă treacă și pe mine pe ea. Eu, singura pretenție pe care am avut-o, a fost să fiu trecută pe cadastru. Am zis: “Doamne ferește, dacă mori, să nu mă scoată fosta ta soție, Amalia, din casă pentru vreo datorie sau pentru ceva.” Nu a vrut niciodată. A zis că o lasă copiilor lui, nu a fost pusă la vânzare. Am văzut că Ioana a zis că a fost pusă la vânzare, minte, vă zic sigur”, a mai declarat Brigitte.

Brigitte a mers și mai departe și a pus sub semnul întrebării sentimentele pe care Ioana le-ar fi avut pentru Ilie Năstase.

„Păi nu mai ești tu doamna cu respect pentru marele campion, astăzi, când îl dai a nu știu câta oară pe mâna poliției???? Nu ești tu marea doamnă care nu vorbește decât cu apelativul @Domnul Năstase, acum când ți-ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, căsuțe și apartamente prin Constanța și împrejurimi și ceri să-i monteze “Domnului Ilie” brățări electrice?????? Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”, a încheiat fosta soție a lui Ilie Năstase.

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