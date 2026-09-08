Bunicul lui Mario Berinde, obligat să poarte brățară de monitorizare! Care este motivul

La aproape nouă luni de la moartea lui Mario Berinde, cazul continuă să provoace tensiuni în localitatea Cenei. Bunicul băiatului de 15 ani se află de cinci luni sub monitorizare electronică, după ce instanța a emis un ordin de protecție în urma conflictului cu Laura, mama adolescentului de 13 ani cercetat pentru uciderea nepotului său.

Cazul morții lui Mario Berinde, adolescentul ucis în urmă cu aproape nouă luni în Cenei, continuă să provoace dispute în localitate. La scurt timp după tragedie, între bunicul victimei și mama unuia dintre băieții vizați în anchetă a izbucnit un conflict care a ajuns în atenția autorităților, iar bărbatului i-a fost impus un ordin de protecție.

De cinci luni, bunicul adolescentului este obligat să respecte un ordin de protecție

Mama băiatului de 13 ani suspectat în cazul morții lui Mario Berinde a cerut protecție împotriva bunicul victimei, după un incident petrecut pe stradă. Potrivit informațiilor din dosar, între cei doi ar fi avut loc o confruntare verbală tensionată. Mai mult, situația ar fi degenerat după ce bărbatul ar fi reacționat violent.

În urma incidentului, autoritățile au deschis un dosar care îl vizează pe bunicul lui Mario Berinde. Măsura de protecție dispusă inițial a ajuns ulterior în fața instanței. Judecătoria Timișoara a decis menținerea acesteia, astfel că Octavian este monitorizat electronic încă din 21 martie. Ieri, magistrații au hotărât prelungirea măsurii în cadrul unui nou termen.

Instanța a hotărât ca măsura controlului judiciar să rămână în vigoare în cazul lui Octavian pentru următoarele 60 de zile. Bunicul lui Mario Berinde este anchetat pentru loviri sau alte violențe în formă agravată, în urma altercației cu mama băiatului de 13 ani, aflat în atenția anchetatorilor pentru uciderea și îngroparea nepotului său.

La nouă luni de la tragedie, mama lui Mario este devastată de durere

Dispariția fulgerătoare a lui Mario Berinde a lăsat în urmă o durere greu de descris pentru familia și cei care l-au cunoscut. Părinții băiatului de 15 ani au fost puși în fața unei încercări cumplite, fiind nevoiți să-și conducă propriul copil pe ultimul drum.

Durerea pierderii lui Mario nu s-a atenuat pentru mama adolescentului, care încă încearcă să facă față tragediei. Potrivit surorii băiatului, femeia a abandonat planul de a-și deschide cafeneaua. În prezent, își petrece mare parte din timp între locuință și mormântul fiului său.

„Mama nu mai deschide cafeneaua. Mama toată ziua stă în casă, la cimitir și cam atât. Eu nu sunt capabilă să am grijă de cafeneaua aia, că orice e acolo îmi amintește de fratele meu”, a declarat sora lui Mario Berinde.

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