Cătălin Măruță, debut cu emoții la Antena 1! Câți români s-au uitat la prima ediție Furnicuțele

Cătălin Măruță a debutat luni, 7 septembrie, la Antena 1, la cârma emisiunii „Furnicuțele”, iar prima ediție a adus postul din Băneasa într-o luptă strânsă pentru publicul comercial. Noul prezentator al Antenei 1 a reușit să atragă aproape 400.000 de telespectatori la nivel național, însă postul nu a reușit să urce pe primul loc în clasamentul general.

Prima ediție „Furnicuțele” prezentată de Cătălin Măruță a avut un parcurs asemănător cu cel înregistrat de emisiune în perioada în care era prezentată de Denise Rifai. Din punct de vedere al poziției ocupate în topul audiențelor, Antena 1 s-a menținut pe același loc pe principalele segmente de public, însă cifrele de pe comercial au scos în evidență o competiție mult mai echilibrată cu Pro TV.

Antena 1, pe locul trei la nivel național

La nivelul întregii țări, „Furnicuțele” au adunat, în medie, aproape 400.000 de telespectatori în fiecare minut al programului. Cu această cifră, Antena 1 s-a clasat pe poziția a treia.

Primul loc a fost ocupat de Pro TV, care a avut pe intervalul emisiunii o medie de peste 500.000 de telespectatori. Postul a difuzat, în prima parte a intervalului, Știrile de la ora 17.00, iar ulterior „Batem Palma”.

Kanal D s-a poziționat pe locul secund, cu „Casa iubirii”, un program care a reușit în anumite momente să urce inclusiv pe prima poziție în clasamentul național.

Antena 1 a înregistrat, pe întreg intervalul, o cotă de piață de aproape 13%, în condițiile în care emisiunea lui Cătălin Măruță a fost urmărită de aproximativ 400.000 de români. Clasamentul este, astfel, foarte apropiat de cel înregistrat de „Furnicuțele” în perioada în care la pupitru se afla Denise Rifai. Schimbarea prezentatorului nu a modificat poziția ocupată de emisiune în topul general al audiențelor.

Cum a stat emisiunea la orașe

Pe segmentul urban, lupta a fost ceva mai strânsă între primele două posturi. Pro TV a avut o medie de aproximativ 280.000 de telespectatori, în timp ce Antena 1, cu „Furnicuțele”, a atras în jur de 255.000.

Diferența dintre cele două televiziuni a fost, așadar, de aproximativ 25.000 de telespectatori.

Și aici, Kanal D, cu „Casa iubirii”, a completat podiumul.

Poziția ocupată de „Furnicuțele” în clasamentul urban a fost aceeași cu cea înregistrată de emisiune pe vremea lui Denise Rifai, ceea ce arată că schimbarea de prezentator nu a produs, cel puțin la prima ediție, o modificare majoră în ierarhia posturilor.

Cea mai interesantă situație s-a înregistrat însă pe publicul comercial urmărit de Antena 1, respectiv persoanele cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban. Aici, „Furnicuțele” au ajuns foarte aproape de Pro TV.

Postul care a găzduit timp de ani buni emisiunea lui Cătălin Măruță a avut o medie de 101.000 de telespectatori pe acest segment, în timp ce Antena 1 a obținut 93.000 cu „Furnicuțele”. Prin urmare, diferența dintre cele două televiziuni a fost de numai 8.000 de telespectatori.

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