Cătălin Măruță, debut cu emoții la Antena 1! Câți români s-au uitat la prima ediție Furnicuțele

Cătălin Măruță, debut cu emoții la Antena 1! Câți români s-au uitat la prima ediție Furnicuțele
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cătălin Măruță a debutat luni, 7 septembrie, la Antena 1, la cârma emisiunii „Furnicuțele”, iar prima ediție a adus postul din Băneasa într-o luptă strânsă pentru publicul comercial. Noul prezentator al Antenei 1 a reușit să atragă aproape 400.000 de telespectatori la nivel național, însă postul nu a reușit să urce pe primul loc în clasamentul general.

Prima ediție „Furnicuțele” prezentată de Cătălin Măruță a avut un parcurs asemănător cu cel înregistrat de emisiune în perioada în care era prezentată de Denise Rifai. Din punct de vedere al poziției ocupate în topul audiențelor, Antena 1 s-a menținut pe același loc pe principalele segmente de public, însă cifrele de pe comercial au scos în evidență o competiție mult mai echilibrată cu Pro TV.

Antena 1, pe locul trei la nivel național

La nivelul întregii țări, „Furnicuțele” au adunat, în medie, aproape 400.000 de telespectatori în fiecare minut al programului. Cu această cifră, Antena 1 s-a clasat pe poziția a treia.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Primul loc a fost ocupat de Pro TV, care a avut pe intervalul emisiunii o medie de peste 500.000 de telespectatori. Postul a difuzat, în prima parte a intervalului, Știrile de la ora 17.00, iar ulterior „Batem Palma”.

Kanal D s-a poziționat pe locul secund, cu „Casa iubirii”, un program care a reușit în anumite momente să urce inclusiv pe prima poziție în clasamentul național.

Antena 1 a înregistrat, pe întreg intervalul, o cotă de piață de aproape 13%, în condițiile în care emisiunea lui Cătălin Măruță a fost urmărită de aproximativ 400.000 de români. Clasamentul este, astfel, foarte apropiat de cel înregistrat de „Furnicuțele” în perioada în care la pupitru se afla Denise Rifai. Schimbarea prezentatorului nu a modificat poziția ocupată de emisiune în topul general al audiențelor.

Cătălin Măruță și Denise Rifai

Cătălin Măruță și Denise Rifai

Cum a stat emisiunea la orașe

Pe segmentul urban, lupta a fost ceva mai strânsă între primele două posturi. Pro TV a avut o medie de aproximativ 280.000 de telespectatori, în timp ce Antena 1, cu „Furnicuțele”, a atras în jur de 255.000.

Diferența dintre cele două televiziuni a fost, așadar, de aproximativ 25.000 de telespectatori.
Și aici, Kanal D, cu „Casa iubirii”, a completat podiumul.

Poziția ocupată de „Furnicuțele” în clasamentul urban a fost aceeași cu cea înregistrată de emisiune pe vremea lui Denise Rifai, ceea ce arată că schimbarea de prezentator nu a produs, cel puțin la prima ediție, o modificare majoră în ierarhia posturilor.

Cea mai interesantă situație s-a înregistrat însă pe publicul comercial urmărit de Antena 1, respectiv persoanele cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban. Aici, „Furnicuțele” au ajuns foarte aproape de Pro TV.

Postul care a găzduit timp de ani buni emisiunea lui Cătălin Măruță a avut o medie de 101.000 de telespectatori pe acest segment, în timp ce Antena 1 a obținut 93.000 cu „Furnicuțele”. Prin urmare, diferența dintre cele două televiziuni a fost de numai 8.000 de telespectatori.

CITEȘTE ȘI: După ce Măruță a preluat „Furnicuțele”, în culise ticăie BOMBA! O nouă mutare ar putea răsturna complet formula emisiunii

Ce a spus Eva Măruță despre noul rol al tatălui ei la Antena 1. Cătălin Măruță nu se aștepta la asta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
RO-Alert în Iași! Pericol privind căderea unei drone care vine din Republica Moldova
RO-Alert în Iași! Pericol privind căderea unei drone care vine din Republica Moldova
Sorina Matei a devenit șefă interimară la TVR. Juranalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu
Sorina Matei a devenit șefă interimară la TVR. Juranalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu
Prima vacanță a elevilor în anul școlar 2026-2027. Vor avea 9 zile libere
Prima vacanță a elevilor în anul școlar 2026-2027. Vor avea 9 zile libere
Cum a reușit Daniela Nane să slăbească la 54 de ani. Singurul truc care funcționează la ea
Cum a reușit Daniela Nane să slăbească la 54 de ani. Singurul truc care funcționează la ea
Jaf de proporții la Muzeul Renoir din Franța. Hoții au furat opere de artă în valoare de 9 milioane de euro
Jaf de proporții la Muzeul Renoir din Franța. Hoții au furat opere de artă în valoare de 9 milioane de euro
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Gandul.ro
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Digi24
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Mediafax
Cine este Luca Niculescu, posibilul favorit al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
Click.ro
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Gandul.ro
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Mediafax Spania
OFERTĂ GREU DE REFUZAT: locuiești gratis într-o casă de vis și muncești doar trei ore pe zi!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.