Prima vacanță a elevilor în anul școlar 2026-2027. Vor avea 9 zile libere

Cursurile anului școlar 2026-2027 au început luni, 7 septembrie 2026. După vacanța de vară, elevii s-au întors în bănci. Emoțiile au fost și ele prezente atât pentru cei mici, cât și pentru părinți. Cursurile acestui an școlar se vor întinde pe parcursul a 36 de săptămâni, structurate în cinci module de învățare separate de vacanță.

Cursurile anului şcolar 2026-2027 au început luni, 7 septembrie 2026, şi se vor întinde pe parcursul a 36 de săptămâni structurate în cinci module de învăţare separate de vacanţe. Majoritatea elevilor vor încheia cursurile în data de 18 iunie 2027, excepție făcând clasele terminale care vor încheia anul şcolar mai devreme pentru a susţine Evaluarea Naţională, respectiv Bacalaureatul.

Când au elevii prima vacanță

Cele cinci module de învățare o să fie separate de vacanțe. Așadar, elevii au de așteptat până la finalul lunii octombrie până la prima vacanță. Mai exact, potrivit calendarului şcolar, prima perioadă de cursuri este cuprinsă între luni, 7 septembrie, şi vineri, 23 octombrie 2026.

La finalul acestui prim modul, elevii intră în vacanţa de toamnă. Aceștia se vor bucura de 9 zile libere, perioada de vacanță fiind între 24 octombrie şi 1 noiembrie 2026, pentru toţi elevii.

Al doilea modul de cursuri va începe luni, 2 noiembrie, şi se va termina marţi, 22 decembrie 2026. Mai apoi, elevii intră în vacanța de iarnă, care va începe miercuri, 23 decembrie 2026, şi se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027.

În anul 2027, elevii revin la cursuri pentru al treilea modul, care va fi între 11 ianuarie 2027 şi 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027, în funcţie de decizia inspectoratului şcolar judeţean. Acest modul se încheie cu o vacanță de schi de o săptămână, a cărei perioadă urmează să fie stabilită în urma deciziei inspectoratelor şcolare, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Modulul al patrulea de cursuri debutează în datele de 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcţie de perioada în care elevii au avut vacanţa de schi, şi 23 aprilie 2027. Acest modul va fi urmat de vacanţa de primăvară (Paşte). Aceasta începe în data de 24 aprilie şi se termină în data de 4 mai 2027.

Mai apoi, ultimul modul de cursuri începe în data de 5 mai şi se termină în data de 18 iunie 2027, fiind urmat de vacanţa de vară. Vacanța de vară începe în data de 19 iunie și durează până în data de 5 septembrie 2027.

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