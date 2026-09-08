Makaveli și sora lui Costeluș, scandal la INML. Influencerul a cerut răspunsuri după ce rudele nu au putut ridica trupul bărbatului. Poliția a intervenit

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Makaveli intervine în scandalul de la INML! Acesta a ajuns la fața locului și s-a implicat direct în situația creată în jurul familiei lui Costeluș de la Clejani, după ce rudele artistului s-au arătat revoltate că nu au putut să-i ridice trupul. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate și vă arată cum au decurs lucrurile.

După ce, încă de dimineață, rudele lui Costeluș au fost anunțate că este grevă și că, momentan, nu se poate face nimic, Makaveli s-a arătat intrigat de situație și a plecat la fața locului. Înainte de a ajunge acolo, acesta a intrat live pe TikTok, transmisie în care s-au alăturat frații lui Costeluș, dar și mai mulți influenceri.

Makaveli intervine în scandalul de la INML! Ce s-a întâmplat după ce familia lui Costeluș nu și-a putut ridica fratele

Odată ajuns la INML, Makaveli a însoțit-o pe sora lui Costeluș în interiorul instituției, pentru a discuta cu reprezentanții și a afla de ce familia nu își poate ridica fratele. Răspunsurile primite au fost însă vagi și au generat noi nemulțumiri. Sora lui Costeluș s-a arătat intrigată de explicația potrivit căreia medicul ar fi obosit și nu ar mai face față volumului de muncă.

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Makaveli a ajuns la INML

La rândul său, Makaveli a cerut un răspuns oficial, în scris, pentru ca familia să știe clar când poate ridica trupul neînsuflețit și să nu fie pusă din nou în situația de a veni a doua zi și de a primi un alt răspuns. Cei doi susțin că, încă de la primele ore ale zilei, au discutat cu un bărbat care nu s-ar fi prezentat și care nu le-ar fi oferit informații concrete. Indignat de lipsa unui răspuns, Makaveli a întrebat, ironic, dacă oamenii de la INML „lucrează la negru”. Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Cei doi susțin că angajații instituției nu poartă ecusoane și nu se legitimează, iar situația din interior le-ar fi lăsat impresia că nimeni nu își asumă responsabilitatea.

Makaveli cere explicații cu privire la situație

Aceștia reclamă inclusiv faptul că unii angajați mâncau în fața lor, în timp ce, susțin ei, în instituție toată lumea dădea ordine, fără să conteze ce se cerea sau cui îi erau adresate. Sora lui Costeluș consideră că modul în care familia a fost tratată reprezintă o lipsă de respect, cu atât mai mult cu cât, spune ea, instituția și angajații săi sunt plătiți din bani publici, proveniți din taxele oamenilor.

Echipaje de poliție, prezente la fața locului, au încercat să calmeze spiritele. Oamenii legii le-au transmis celor doi să rămână pașnici și să evite escaladarea situației. Totodată, le-au explicat că, în cazul în care consideră că au existat nereguli sau că au fost tratați necorespunzător, pot depune o sesizare sau o petiție pe cale oficială, inclusiv către Ministerul Mediului.

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