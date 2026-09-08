Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților

Scandal de amploare la INML, în această dimineață! Mai multe echipaje de poliție au fost nevoite să intervină după ce rudele lui Costeluș de la Clejani au ajuns la institut pentru a ridica trupul neînsuflețit. Planurile acestora au fost date peste cap după ce medicii legiști au anunțat că procedurile nu pot fi finalizate, întrucât cauza exactă a decesului nu a fost încă stabilită. Nemulțumirile au escaladat rapid, iar spiritele s-au încins, fiind necesară intervenția oamenilor legii. CANCAN.RO vă spune exact care este situația și ce s-a întâmplat, mai exact.

Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie, la vârsta de 44 de ani. Potrivit informațiilor apărute până acum, acesta ar fi suferit o infecție gravă la picior, pentru care a fost supus la două intervenții chirurgicale, iar ulterior ar fi dezvoltat septicemie. Cauza exactă a morții urmează însă să fie stabilită în urma procedurilor medico-legale.

Costeluș de la Clejani, blocat la INML! Familia a venit din nou să-i ridice trupul, însă situația a degenerat

Familia își făcuse deja planurile pentru înmormântare, însă acestea au fost date peste cap după ce procurorii au dispus efectuarea autopsiei. Trupul neînsuflețit a rămas la INML pe parcursul weekendului, iar rudele se așteptau să îl poată ridica luni, 7 septembrie.

Doar că, luni, predarea trupului nu s-a mai putut face, iar familia a fost nevoită să aștepte. Marți, 8 septembrie, rudele lui Costeluș s-au întors la INML, hotărâte să îl ducă acasă. Și de această dată, însă, s-au lovit de un refuz. Situația a provocat și mai multă nemulțumire, iar spiritele s-au încins. Un martor a apelat numărul de urgență 112, după ce ar fi existat suspiciunea că în autoturismele rudelor s-ar afla obiecte contondente. În scurt timp, mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului și au făcut verificări.

Rudele lui Costeluș, mai exact fratele aceștuia, Cristi, s-a arătat deranjat de situație și a susținut că sunt pașnici și că au venit la INML cu un singur scop: să își ia fratele acasă. După discuțiile lungi purtate cu oamenii legii, polițiștii le-au explicat că, în urma sesizării primite prin 112, aveau obligația să verifice dacă există vreun pericol.

Ceremoniile funerare riscă să fie amânate pe perioadă nedeterminată

În urma verificărilor, nu au fost găsite obiecte contondente asupra celor vizați. După un schimb îndelungat de replici, rudele au părăsit zona, precizând că vor reveni pentru a-și ridica fratele. Cazul lui Costeluș nu ar fi, însă, unul singular. Mai multe familii s-ar afla în aceeași situație și întâmpină dificultăți în a-și ridica persoanele decedate, pe fondul blocajului din sistemul de medicină legală.

Potrivit informațiilor apărute, printre problemele care au dus la această situație se numără lipsa personalului, subfinanțarea sistemului, reducerea fondurilor și existența unor datorii neachitate. În plus, tarifele pentru serviciile medico-legale au rămas la nivelul celor stabilite în urmă cu ani.

Blocajul poate avea consecințe serioase pentru familiile care trebuie să își organizeze înmormântările. În lipsa finalizării procedurilor și a eliberării trupurilor către rude, ceremoniile funerare riscă să fie amânate pe perioadă nedeterminată.

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