EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep dilemele la Dinamo după cu FCSB!

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep dilemele la Dinamo după cu FCSB!
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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Ion Alexandru, redactorul-șef Eurosport.ro, anunță ce urmează la Dinamo după victoria cu FCSB.

Explicăm motivele pentru care Dinamo are șanse mari să ia titlul și vedem dilemele pe care le are Nuno Campos după ce și-a învins toate rivalele la campionat! Vedem dacă mai sunt transferuri: ce se întâmplă cu Cîrjan și cu atacanții. Nu ocolim nici subiectul Musi!

Azi, marți, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

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