Valentin a murit la 20 de ani, în ultima zi de muncă pe un șantier din Italia. Ce arată autopsia

Un tânăr român în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața într-un accident teribil produs pe un șantier din nordul Italiei, chiar în ziua în care urma să își încheie activitatea acolo. Riccardo Valentin Moraru se afla pe acoperișul unei hale aflate în construcție, în localitatea Barbarano Mossano, din provincia Vicenza, atunci când s-a produs tragedia.

Primele concluzii ale autopsiei indică faptul că tânărul a murit în urma unei electrocutări. Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor și pentru a determina dacă au existat încălcări ale normelor de securitate în muncă.

Valentin a murit la 20 de ani, în ultima zi de muncă pe un șantier din Italia

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Valentin lucra la lucrările de extindere desfășurate în cadrul companiei ZinCol Italia spa, societate cunoscută în zona Vicenza pentru activitatea din domeniul vopsirii și galvanizării. Tânărul ar fi fost implicat în activități desfășurate pe acoperișul unei hale în construcție.

Accidentul s-ar fi produs în momentul în care românul s-ar fi aflat la o înălțime de aproximativ 12 metri. Într-o situație în care risca să cadă, acesta ar fi încercat să se prindă de un element aflat în apropiere. Gestul l-ar fi adus în contact cu fire de înaltă tensiune, iar descărcarea electrică i-ar fi provocat moartea.

Ulterior, autoritățile au demarat cercetările pentru a afla dacă tânărul a fost expus unor riscuri care puteau fi prevenite și dacă pe șantier erau respectate toate măsurile obligatorii de protecție. Procurorii au deschis un dosar în care este investigată posibilitatea comiterii infracțiunii de omor din culpă.

„Riccardo ne-a sunat cu o oră înainte să se întâmple tragedia. Ne spunea că era foarte fericit, pentru că era ultima lui zi de muncă în Barbarano Mossano. «Vă sun în această seară», ne-a spus la despărțire. Și, în schimb, nu îl vom mai auzi niciodată. Fiul nostru a fost «recrutat» în România, unde ne-am întors să locuim pe 10 august. La noi se întâmplă des: a venit un antreprenor, conațional de-al nostru, și l-a adus în Italia. Riccardo era fericit, Italia, unde am locuit câțiva ani, îi rămăsese în suflet”, povestesc părinții.

Un alt aspect important care a intrat în atenția anchetatorilor îl reprezintă situația profesională a tânărului. Inspectorii de muncă italieni au constatat că acesta ar fi lucrat fără forme legale. Concret, Valentin nu ar fi avut un contract de muncă înregistrat, iar autoritățile verifică acum în ce condiții fusese adus pe șantier și cine era responsabil de organizarea activității sale.

Din informațiile disponibile, tânărul ar fi fost recrutat în România de un antreprenor român și ulterior ar fi ajuns în Italia pentru a lucra. Pentru familia sa, tragedia a fost cu atât mai greu de acceptat cu cât accidentul s-a produs chiar la finalul perioadei în care Valentin urma să muncească în Barbarano Mossano.

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