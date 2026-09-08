Valentin a murit la 20 de ani, în ultima zi de muncă pe un șantier din Italia. Ce arată autopsia

Valentin a murit la 20 de ani, în ultima zi de muncă pe un șantier din Italia. Ce arată autopsia
Valentin/Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un tânăr român în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața într-un accident teribil produs pe un șantier din nordul Italiei, chiar în ziua în care urma să își încheie activitatea acolo. Riccardo Valentin Moraru se afla pe acoperișul unei hale aflate în construcție, în localitatea Barbarano Mossano, din provincia Vicenza, atunci când s-a produs tragedia.

Primele concluzii ale autopsiei indică faptul că tânărul a murit în urma unei electrocutări. Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor și pentru a determina dacă au existat încălcări ale normelor de securitate în muncă.

Valentin a murit la 20 de ani, în ultima zi de muncă pe un șantier din Italia

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Valentin lucra la lucrările de extindere desfășurate în cadrul companiei ZinCol Italia spa, societate cunoscută în zona Vicenza pentru activitatea din domeniul vopsirii și galvanizării. Tânărul ar fi fost implicat în activități desfășurate pe acoperișul unei hale în construcție.

Accidentul s-ar fi produs în momentul în care românul s-ar fi aflat la o înălțime de aproximativ 12 metri. Într-o situație în care risca să cadă, acesta ar fi încercat să se prindă de un element aflat în apropiere. Gestul l-ar fi adus în contact cu fire de înaltă tensiune, iar descărcarea electrică i-ar fi provocat moartea.

Ulterior, autoritățile au demarat cercetările pentru a afla dacă tânărul a fost expus unor riscuri care puteau fi prevenite și dacă pe șantier erau respectate toate măsurile obligatorii de protecție. Procurorii au deschis un dosar în care este investigată posibilitatea comiterii infracțiunii de omor din culpă.

„Riccardo ne-a sunat cu o oră înainte să se întâmple tragedia. Ne spunea că era foarte fericit, pentru că era ultima lui zi de muncă în Barbarano Mossano. «Vă sun în această seară», ne-a spus la despărțire. Și, în schimb, nu îl vom mai auzi niciodată.

Fiul nostru a fost «recrutat» în România, unde ne-am întors să locuim pe 10 august. La noi se întâmplă des: a venit un antreprenor, conațional de-al nostru, și l-a adus în Italia. Riccardo era fericit, Italia, unde am locuit câțiva ani, îi rămăsese în suflet”, povestesc părinții.

Un alt aspect important care a intrat în atenția anchetatorilor îl reprezintă situația profesională a tânărului. Inspectorii de muncă italieni au constatat că acesta ar fi lucrat fără forme legale. Concret, Valentin nu ar fi avut un contract de muncă înregistrat, iar autoritățile verifică acum în ce condiții fusese adus pe șantier și cine era responsabil de organizarea activității sale.

Din informațiile disponibile, tânărul ar fi fost recrutat în România de un antreprenor român și ulterior ar fi ajuns în Italia pentru a lucra. Pentru familia sa, tragedia a fost cu atât mai greu de acceptat cu cât accidentul s-a produs chiar la finalul perioadei în care Valentin urma să muncească în Barbarano Mossano.

Prietenii lui Costeluș de la Clejani sunt devastați! Makaveli, în lacrimi + Feraru, mesaj emoționant

De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
El este George, fotograful care a murit în accidentul din Gorj. O fetiță a rămas orfană
El este George, fotograful care a murit în accidentul din Gorj. O fetiță a rămas orfană
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep dilemele la Dinamo după cu FCSB!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep dilemele la Dinamo după cu FCSB!
Pensiile care ar putea crește. Propunerile sunt la Comisiile Senatului
Pensiile care ar putea crește. Propunerile sunt la Comisiile Senatului
BNR lansează o nouă bancnotă cu valoarea de 100 de lei. De când va intra în circulație
BNR lansează o nouă bancnotă cu valoarea de 100 de lei. De când va intra în circulație
Zodia care își pierde partenerul la început de toamnă, potrivit Cristinei Demetrescu. Luna Neagră aduce un dezechilibru puternic în relație
Zodia care își pierde partenerul la început de toamnă, potrivit Cristinei Demetrescu. Luna Neagră aduce un dezechilibru puternic în relație
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
Gandul.ro
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să cucerească toată regiunea Donbas (I
Digi24
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să cucerească toată regiunea Donbas (I
Orașul cu cea mai bună înghețată, cu o istorie „dulce” ce datează încă din '79
Mediafax
Orașul cu cea mai bună înghețată, cu o istorie „dulce” ce datează încă din '79
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice
Click.ro
Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
Gandul.ro
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.