Ea este ispita supremă cu adevărat: A destrămat 3 cupluri de la Insula Iubirii, unul după altul

Sezonul trei Insula Iubirii a rămas în memoria fanilor printre cele mai spectaculoase din toate timpurile. Alți concurenți, alte ispite masculine și feminine, însă una este cu adevărat supremă. Nicoleta Dragne a făcut ravagii la acea vreme în Thailanda.

Nicoleta Dragne s-a înscris la castingul pentru Insula Iubirii atunci când era despărțită de iubit. Deși, între timp, se împăcase, tânăra a acceptat provocarea, și-a făcut bagajele și a plecat direct în Thailanda.

În sezonul trei a avut emoții, însă în sezoanele patru și cinci deja s-a integrat perfect, știa cum să își facă rolul de ispită. Astfel, a destrămat trei cupluri unul după altul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ea este ispita supremă cu adevărat

Proaspăt despărțită de iubit și prezentă în Thailanda, Nicoleta Dragne spune că s-a îndrăgostit iremediabil de Cătălin Meșter. Concurentul a intrat în emisiune pe parcurs, alături de partenera sa, Nicoleta Molnar. Invitată la Face to Face podcast, ispita supremă povestește că a simțit o legătură puternică între ea și concurent încă de la prima vedere.

M-am îndrăgostit de Cătălin, pentru că îmi oferea ce îmi lipsea acasă, în primul rând. Când a intrat, când s-a așezat pe canapea. Nu că m-am îndrăgostit. Nu mi-am dat seama că m-am îndrăgostit. Am simțit ceva. Mă uitam numai la el, a povestit Nicoleta Dragne la Face to Face podcast.

Cu toate acestea, la revenirea în țară, Cătălin bătea în retragere. Nicoleta Dragne, însă, a explicat că era sigură pe sentimentele pe care le aveau amândoi.

Da, eu chiar am crezut în ceea ce noi doi am semiconstruit la insulă. Ce am început, să spunem așa, a mai adăugat ea.

Nicoleta Dragne a despărțit trei cupluri

Lucrurile au luat o turnură neașteptată. La insistențele Nicoletei, Cătălin și-a făcut curaj și s-a despărțit definitiv de fosta parteneră. Între cei doi a început o poveste de dragoste, dar care s-a încheiat după doar trei luni.

A sunat-o pe ea și i-a spus că el vrea să rămână cu mine și gata cu prostiile, că lucrurile nu merg și nu are rost să stea din milă, a mai adăugat ea.

În sezonul patru, Nicoleta Dragne a revenit la insulă, iar de această dată i-a despărțit pe Ionuț Gojman și Mirela Banias. În ultimul sezon în care a participat, ispita s-a apropiat de Costas, care a plecat separat din Thailanda de partenera lui, Geanina.

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