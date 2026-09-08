BANCUL ZILEI | Economie la curent

BANCUL ZILEI | Economie la curent
BANCUL ZILEI | Economie la curent
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Cum se face economia la curent:

-Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară.

-Neamțul va stinge lumina o oră și jumătate în fiecare seară.

-Românul va aprinde lumina doar ca să vadă în ce s-a lovit.

BANCUL ZILEI | Economie la curent

BANCUL ZILEI | Economie la curent

Alte bancuri haioase

Bulă la Taverna Racilor

– Domnule Bulă, ați decis ce comandați?
– Sunt foarte nehotărât!
– Poate vă pot ajuta…
– Nu știu dacă să aleg homarul sau să plătesc rata la bancă luna asta…

 Bulă la interviul de angajare

Bulă își caută un loc de muncă și ajunge la un interviu pentru un post foarte bine plătit.

Directorul îl întreabă:

– Bulă, văd în CV că ai trecut că ești o persoană foarte organizată.

– Da, domnule director.

– Foarte bine. Dă-mi un exemplu.

Bulă se gândește puțin:

– Păi, eu îmi organizez foarte bine timpul.

– Excelent. Și cum faci asta?

– Simplu. Dimineața mă trezesc la șase.

– Foarte bine.

– La șase și cinci mă ridic din pat.

– Și apoi?

– La șase și zece merg la baie.

– Perfect. Și la șase și jumătate?

– La șase și jumătate mă întorc în pat.

Directorul începe să fie puțin confuz.

– Dar când ajungi la serviciu?

– Păi, depinde.

– De ce?

– Dacă am serviciu, ajung la opt. Dacă nu am, dorm până la prânz.

Directorul oftează și îl întreabă:

– Bulă, de ce crezi că ești potrivit pentru acest post?

Bulă zâmbește încrezător:

– Pentru că am foarte multă experiență.

– În ce domeniu?

– În a convinge oamenii că merit o șansă.

– Și ce te face să crezi că te voi angaja?

Bulă se ridică, întinde mâna și spune:

– Pentru că deja am început să vă conving.

Directorul îl privește câteva secunde și spune:

– Bine. Ești angajat.

Bulă, fericit:

– Serios?!

– Da. Începând de mâine.

Bulă se albește la față:

– Aaa… atunci retrag tot ce am spus.

Frigiderul

-Dragul meu, mie-mi crește burta, cred că sunt însărcinată…

-Sigur că da. Eu știu și cine este tatăl…

-Cine este?

-Frigiderul!

VEZI ȘI: Bancul începutului de săptămână | Fumatul interzis

BANC | „Bulă, ai luat tot?”

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