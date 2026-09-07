BANC | Bulă se duce să mănânce la Taverna Racilor. Chelnerul îi dă meniul și, după 15 minute, îl întreabă

Este luni, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Domnule Bulă, ați decis ce comandați?

– Sunt foarte nehotărât!

– Poate vă pot ajuta…

– Nu știu dacă să aleg homarul sau să plătesc rata la bancă luna asta…

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Soțul și soția la doctor

Un bărbat merge împreună cu soția lui la medic, pentru că femeia se plângea de mai multe zile că este foarte obosită.

Doctorul o consultă, îi face câteva analize și, după câteva minute, îl cheamă pe soț deoparte.

– Domnule, situația soției dumneavoastră nu este foarte gravă, dar are nevoie de odihnă. Trebuie să evitați stresul, să nu o lăsați să facă treburi prin casă și, mai ales, să o ajutați cât mai mult.

Soțul dă serios din cap.

– Sigur, domnule doctor. Am înțeles.

Doctorul continuă:

– Și ar fi bine să îi pregătiți micul dejun, să faceți cumpărăturile, să gătiți, să faceți curățenie și să vă ocupați de copii.

– Bineînțeles.

– Iar seara, încercați să o răsfățați. O cină liniștită, poate un film…

– Absolut.

Soțul intră înapoi în cabinet.

Soția, curioasă:

– Ei, ce a zis doctorul?

Soțul o privește serios și spune:

– A zis că ești bine.

– Păi și atunci de ce ai stat atât de mult de vorbă cu el?

– Pentru că doctorul voia să știe dacă există cineva în familie care să poată face toate lucrurile astea.

– Și?

– I-am spus că nu.

Bulă la interviul de angajare

Bulă își caută un loc de muncă și ajunge la un interviu pentru un post foarte bine plătit.

Directorul îl întreabă:

– Bulă, văd în CV că ai trecut că ești o persoană foarte organizată.

– Da, domnule director.

– Foarte bine. Dă-mi un exemplu.

Bulă se gândește puțin:

– Păi, eu îmi organizez foarte bine timpul.

– Excelent. Și cum faci asta?

– Simplu. Dimineața mă trezesc la șase.

– Foarte bine.

– La șase și cinci mă ridic din pat.

– Și apoi?

– La șase și zece merg la baie.

– Perfect. Și la șase și jumătate?

– La șase și jumătate mă întorc în pat.

Directorul începe să fie puțin confuz.

– Dar când ajungi la serviciu?

– Păi, depinde.

– De ce?

– Dacă am serviciu, ajung la opt. Dacă nu am, dorm până la prânz.

Directorul oftează și îl întreabă:

– Bulă, de ce crezi că ești potrivit pentru acest post?

Bulă zâmbește încrezător:

– Pentru că am foarte multă experiență.

– În ce domeniu?

– În a convinge oamenii că merit o șansă.

– Și ce te face să crezi că te voi angaja?

Bulă se ridică, întinde mâna și spune:

– Pentru că deja am început să vă conving.

Directorul îl privește câteva secunde și spune:

– Bine. Ești angajat.

Bulă, fericit:

– Serios?!

– Da. Începând de mâine.

Bulă se albește la față:

– Aaa… atunci retrag tot ce am spus.

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