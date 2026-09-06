BANCUL ZILEI | RIP Marghioala

BANCUL ZILEI | RIP Marghioala
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Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Așa că dăm startul cu o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi vrea să anunțe la ziar că mătușa lui a murit. Deznodământul este hilar.

– Buna ziua, a murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?

– Buna ziua, 10 lei cuvântul.

– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.

– Orice anunț este minimum 50 de lei deci trebuie să folosiți minim 5 cuvinte.

– Ok atunci puneți așa: „A murit Marghioala vând cal”.

Alte bancuri amuzante

– Băiete, dă-mi și mie parola de la WiFi, te rog!

– Trebuie să comanzi ceva!

– Ok, cât costă o halbă cu bere?

– 8 lei.

– Adu-mi și mie una!

Chelnerul îi aduce halba cu bere, Bulă bea o gură, după care întreabă din nou:

– Gata, băiete, care e parola la WiFi?

– Trebuie să comanzi ceva!

– Am comandat!

– Domnule Bulă, parola este „Trebuie să comanzi ceva!”, legat, cu semnul exclamării la final.

 

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență

Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență:

-Uite, ia polonicul ăsta și împarte la oameni!

Împarte Sfântul Petru ce împarte și vede că ajunge la jumătatea cazanului.

-Ce să fac, Doamne, că am ajuns la jumătate și se termină repede inteligența?

-Împarte cu lingura!, îi zice Dumnezeu.

Împarte Sfântul Petru ce împarte și iar vine la Dumnezeu:

-Mai am un pic, ce să fac?

-Dă cu lingurița acum!

Sfântul Petru mai dă ce mai dă și apoi vine din nou:

-Doamne, am terminat cazanul. Ce mai fac acum?

Dumnezeu:

-Acum dă-le diplome!

 

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