În 2015, Tomiță devenea cunoscut după participarea la primul sezon Insula Iubirii. De atunci, viața lui a luat-o la vale. Cum arată și cu ce se ocupă în 2026, după 11 ani

În 2015, Tomiță devenea cunoscut după participarea la primul sezon Insula Iubirii. De atunci, viața lui a luat-o la vale. Cum arată și cu ce se ocupă în 2026, după 11 ani
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Tomiță Giurgia a devenit cunoscut în primul sezon al emisiunii Insula iubirii, în 2015. În calitate de ispită masculină, el a făcut ravagii printre concurente și a devenit un personaj extrem de discutat după ce a sedus-o pe Deea.

Considerat cândva una dintre cele mai râvnite ispite masculine, Tomiță a făcut furori în primul sezon de la Insula iubirii, apoi s-a retras din lumina reflectoarelor și a devenit antreprenor cu acte în regulă. A pus bazele propriei firme în domeniul construcțiilor, iar în prezent se mândrește cu proiecte dezvoltate alături de persoane influente din domeniul afacerilor din România.

Tomiță a participat în primul sezon Insula iubirii (2015)/ sursă foto: CANCAN.RO

Tomiță a făcut ravagii în primul sezon Insula iubirii

În ceea ce privește transformarea fizică, Tomiță este dovada vie că trecerea anilor a adus cu sine o evoluție mai mult decât evidentă. Deși nu a renunțat la imaginea de „cuceritor” de pe micile ecrane, fosta ispită a adoptat un look mai masculin și sobru, însă nu a renunțat definitiv la latura sa rebelă.

Este pasionat în continuare de sport, călătorii în destinații exotice și afișează un stil de viață sănătos și disciplinat. Nici pe plan sentimental lucrurile nu stau rău. În urmă cu doar câteva luni, CANCAN.RO l-a surprins pe Tomiță în compania unei blonde misterioase care părea să fie iubita lui – vezi AICI imagini cu cei doi.

Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, la un deceniu de la momentul său de glorie din televiziune, Tomiță recunoaște că îi surâde ideea de a merge din nou la Insula iubirii, însă, de data aceasta, fostul seducător ar prefera să meargă în calitate de concurent.

„Insula iubirii a fost pentru mine o provocare și un mod de a mă dezvolta. Să jonglez cu oamenii, să-i triez… Când vezi ce se întâmplă la Insulă îți este foarte greu să mai ai încredere în oameni, mai ales în femei. M-aș duce la Insula iubirii dacă aș avea cuplu”, ne-a spus Tomiță în urmă cu ceva timp.

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Prima concurentă care calcă strâmb la Insula Iubirii! Cade în ispită cu doi bărbați și o comite în mare, în pat și în baie, după doar 11 zile de “acomodare”

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