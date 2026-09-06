Marcel i-a recunoscut lui Remi cu ce ocupă în Tenerife, de fapt. Momentul nu a fost difuzat la TV

Pe lângă ceea ce se vede la TV, pe AntenaPlay – în zona Insula Plus – apar secvenţe suplimentare care nu ajung niciodată pe Antena 1. Printre ele se află şi discuţia dintre Marcel Andrei şi Remi Dobre, o conversaţie relaxată, care oferă context despre viaţa reală a concurenţilor în afara imaginilor difuzate în emisiune.

Astfel de momente completează percepţia publicului, arătând ce fac participanţii în viaţa de zi cu zi şi cum arată responsabilităţile lor dincolo de dinamica show-ului.

Marcel i-a recunoscut lui Remi cu ce ocupă în Tenerife, de fapt

În această secvenţă, Marcel explică pe larg cu ce se ocupă în Tenerife şi cum a ajuns să îşi schimbe direcţia profesională. Deşi la TV apare mai ales în ipostaze legate de competiţie, pe aici se poate observa partea pragmatică: Marcel a renunţat la jobul de chelner şi s-a orientat spre zona imobiliarelor, unde promovează vile cu piscine şi gestionează închirieri pentru clienţii care îl contactează.

Remi îl întreabă dacă s-a gândit să profite de expunerea din online după prima emisiune, însă Marcel explică faptul că nu a avut timp să dezvolte această zonă. Priorităţile au fost administrative şi financiare, nu construirea unei imagini digitale.

Remi: Dar tu ce lucrezi? Cu ce te ocupi? Marcel: Am lucrat ca şi chelner la bar la un hotel de 5 stele, până m-am reprofilat spre imobiliare, pe partea de imagine. Preiau vile cu piscine, dar nu sunt ale mele. Eu le promovez şi cine mă sună i le închiriez. Vreau să mă reprofilz în treaba asta. E ceva mai nou, mai interesant. Că jobul de chelner îl găseşti pe metrul pătrat. Remi: Dar nu te-ai gândit să faci ceva în online, după prima emisiune? (n.r sezonul 8, când a participat ca ispită) Marcel: Dacă mă crezi, nici n-am avut timp. Am adus-o şi pe nevastă-mea (n.r – Armina) în Tenerife, a trebuit să facem acte, după să muncim pentru chirie, maşină. Îţi trebuie multe.

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