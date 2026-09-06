Test de inteligență | Ești un geniu dacă poți găsi cerbul ascuns în această iluzie optică

Test de inteligență | Ești un geniu dacă poți găsi cerbul ascuns în această iluzie optică
Test de inteligență
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Dragă cititorule, CANCAN.RO îţi aduce astăzi o nouă provocare vizuală menită să-ţi testeze atenția și capacitatea de observare. Imaginea surprinde un peisaj de toamnă, cu iarbă uscată în prim-plan și dealuri acoperite de păduri în nuanțe de roșu, portocaliu și galben. La prima vedere, pare o scenă obișnuită, liniștită, fără nimic neobișnuit.

Privind mai atent, însă, se ascunde un detaliu greu de observat: un cerb perfect camuflat printre firele de iarbă și vegetația de toamnă. Animalul se integrează atât de bine în peisaj, încât doar cei cu o privire ageră reușesc să-l identifice imediat.

Test de inteligență

Acest test pune la încercare răbdarea și atenția vizuală. Mulți trec cu vederea prezența cerbului, convinși că fotografia nu ascunde nimic special. Cei care reușesc să-l descopere demonstrează o capacitate de observație remarcabilă.

Ești un geniu dacă poți găsi cerbul ascuns în această iluzie optică

Pentru cei care nu au reușit să-l găsească, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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