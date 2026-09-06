Ce scrie în buletinul Prințului Marco. Cum îl cheamă pe concurentul de la Insula Iubirii, de fapt

Ce scrie în buletinul Prințului Marco. Cum îl cheamă pe concurentul de la Insula Iubirii, de fapt
Cum îl cheamă pe Prinţul Marco. foto: captură Antena 1
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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au intrat în noul sezon Insula Iubirii cu o poveste care a atras atenția încă din primele minute. Sunt împreună de zece ani, căsătoriți de trei, iar acum au acceptat să își testeze relația într-unul dintre cele mai dure experimente TV. Timp de 21 de zile, cei doi trăiesc separat, în mijlocul ispitelor, într-un format care pune presiune pe orice cuplu, indiferent de cât de solid pare.

Relația lor a început în Italia, țara în care s-au cunoscut și unde au decis să își construiască viitorul. Marco are 33 de ani, Bianca 27, iar povestea lor a pornit într-un bar în care tânăra lucra. Marco a remarcat-o imediat, iar de acolo lucrurile au evoluat rapid. Au trecut prin etape firești, au construit o viață împreună și au ajuns să administreze un local care le oferă stabilitate și planuri clare pentru anii următori.

Ce scrie în buletinul Prințului Marco

Cu toate acestea, nu totul este perfect. Gelozia a fost mereu un subiect sensibil între ei. Bianca simte nevoia să știe constant ce face soțul ei, în timp ce Marco își dorește mai mult spațiu personal. Tocmai această diferență de ritm i-a împins spre Insula Iubirii, unde fiecare vrea să demonstreze ceva: Bianca că are motive să fie vigilentă, Marco că o relație nu poate funcționa fără încredere reală.

Prinţul Marco şi Bianca. foto: captură Antena 1

Cum îl cheamă pe concurentul de la Insula Iubirii, de fapt

Pe lângă povestea lor, un detaliu a stârnit curiozitatea publicului: numele real al lui Marco. Mulți au crezut că „Prințul” este o poreclă sau un artificiu de televiziune, însă documentele oficiale arată altceva. În buletin, concurentul este trecut cu numele Dăscăliuc şi prenumele Prințul, respectiv Marco , acesta fiind numele complet pe care îl poartă legal. Faptul că „Prințul” este, de fapt, prenumele lui real a alimentat și mai mult interesul telespectatorilor, care au vrut să afle dacă este vorba despre o strategie de imagine sau despre o identitate autentică.

Prințul Marco intră astfel în emisiune cu o poveste intensă, o relație pusă la încercare și un nume care nu are nevoie de artificii pentru a atrage atenția. Participarea lui și a Biancăi este urmărită îndeaproape, mai ales pentru că miza este una reală: viitorul unei relații care a rezistat un deceniu, dar care se confruntă acum cu cel mai dur test.

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