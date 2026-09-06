”Principesa” Bianca a făcut o gafă monumentală privind căsnicia cu Prințul Marco. Secretul pe care nu mai reușește să îl ascundă

„Principesa” Bianca s-a dat de gol în ceea ce privește relația cu Prințul Marco/ sursă foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Unul dintre cuplurile care au intrat în aventura din Thailanda este format din Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, care sunt împreună de 10 ani. De 3 ani, cei doi au devenit soț și soție. După terminarea testului de 21 de zile de la Insula iubirii, relația lor ar fi trecut prin mai multe „probe de foc”.

De când s-au terminat filmările de la Insula iubirii, relația dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco a „suferit” mici modificări. Se pare că în cele 21 de zile petrecute în Thailanda nu s-au respectat întocmai indicațiile stabilite de acasă, iar Marco și-ar fi găsit alinare chiar în brațele unei ispite. După difuzarea celui de-al doilea episod al sezonului 10 (sâmbătă, 6 septembrie), Bianca a făcut o gafă monumentală și s-a dat (din nou) de gol.

Principesa Bianca nu a mai ținut relația secretă

În luna iunie, cei doi încă erau împreună, însă, Prințul a plecat în vacanță cu ispita Frankie. Cei doi ar fi petrecut împreună o vacanță la mare, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare indicau o poveste de iubire care cel mai probabil dura deja de câteva luni – dacă calculăm când s-au finalizat filmările de la Insula iubirii (vezi AICI detalii).

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

Frankie a publicat imagini în care apare alături de un bărbat, însă a avut grijă să-i blureze fața. În același timp, Marco a publicat și el imagini din aceeași vacanță, însă el a decis să fie mai asumat și s-a lăsat văzut în toată splendoarea alături de Frankie – vezi AICI imagini. Ei bine, escapada cu Frankie nu avea cum să nu rămână „nepedepsită”, așa că în august, Prințul și Principesa s-au separat din nou. În septembrie, odată cu premiera sezonului 10 al emisiunii, Prințul și Principesa lui au revenit – din nou – la sentimente mai bune.

La aniversarea celor 27 de ani, Bianca a pus de o petrecere de zile mari, iar de la eveniment nu a lipsit Prințul, care a încercat să stea ferit de aparatele foto, însă tot a scăpat prin anumite cadre. Imaginile au fost încărcate rapid pe o rețea de socializare. Mai mult de atât, petrecerea a avut loc în cafeneaua lor din Roma. Conform regulilor show-ului, cei doi nu au voie să se afișeze public până la finalul difuzării sezonului. Cu toate acestea, imaginile postate de Bianca pe Instagram au atras atenția – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Înșelată la Insula iubirii, dar și după, Bianca Ghiurcă l-a iertat pe Prințul Marco? S-au dat de gol din prima seară

Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius
Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius
Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”
Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”
Ce scrie în buletinul Prințului Marco. Cum îl cheamă pe concurentul de la Insula Iubirii, de fapt
Ce scrie în buletinul Prințului Marco. Cum îl cheamă pe concurentul de la Insula Iubirii, de fapt
S-au despărțit după Insula iubirii 2026. Dovada clară că nu mai formează un cuplu: ”Toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună”
S-au despărțit după Insula iubirii 2026. Dovada clară că nu mai formează un cuplu: ”Toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună”
Decizia unui tribunal din Egipt. O prezentatoare cunoscută a fost condamnată la moarte
Decizia unui tribunal din Egipt. O prezentatoare cunoscută a fost condamnată la moarte
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Gandul.ro
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Adevarul
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Ea este MISS WORLD 2026! Cine este tânăra de 24 de ani care a cucerit râvnita coroană
Mediafax
Ea este MISS WORLD 2026! Cine este tânăra de 24 de ani care a cucerit râvnita coroană
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Click.ro
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
go4it.ro
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Gandul.ro
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.