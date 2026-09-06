”Principesa” Bianca a făcut o gafă monumentală privind căsnicia cu Prințul Marco. Secretul pe care nu mai reușește să îl ascundă

Unul dintre cuplurile care au intrat în aventura din Thailanda este format din Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, care sunt împreună de 10 ani. De 3 ani, cei doi au devenit soț și soție. După terminarea testului de 21 de zile de la Insula iubirii, relația lor ar fi trecut prin mai multe „probe de foc”.

De când s-au terminat filmările de la Insula iubirii, relația dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco a „suferit” mici modificări. Se pare că în cele 21 de zile petrecute în Thailanda nu s-au respectat întocmai indicațiile stabilite de acasă, iar Marco și-ar fi găsit alinare chiar în brațele unei ispite. După difuzarea celui de-al doilea episod al sezonului 10 (sâmbătă, 6 septembrie), Bianca a făcut o gafă monumentală și s-a dat (din nou) de gol.

Principesa Bianca nu a mai ținut relația secretă

În luna iunie, cei doi încă erau împreună, însă, Prințul a plecat în vacanță cu ispita Frankie. Cei doi ar fi petrecut împreună o vacanță la mare, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare indicau o poveste de iubire care cel mai probabil dura deja de câteva luni – dacă calculăm când s-au finalizat filmările de la Insula iubirii (vezi AICI detalii).

Frankie a publicat imagini în care apare alături de un bărbat, însă a avut grijă să-i blureze fața. În același timp, Marco a publicat și el imagini din aceeași vacanță, însă el a decis să fie mai asumat și s-a lăsat văzut în toată splendoarea alături de Frankie – vezi AICI imagini. Ei bine, escapada cu Frankie nu avea cum să nu rămână „nepedepsită”, așa că în august, Prințul și Principesa s-au separat din nou. În septembrie, odată cu premiera sezonului 10 al emisiunii, Prințul și Principesa lui au revenit – din nou – la sentimente mai bune.

La aniversarea celor 27 de ani, Bianca a pus de o petrecere de zile mari, iar de la eveniment nu a lipsit Prințul, care a încercat să stea ferit de aparatele foto, însă tot a scăpat prin anumite cadre. Imaginile au fost încărcate rapid pe o rețea de socializare. Mai mult de atât, petrecerea a avut loc în cafeneaua lor din Roma. Conform regulilor show-ului, cei doi nu au voie să se afișeze public până la finalul difuzării sezonului. Cu toate acestea, imaginile postate de Bianca pe Instagram au atras atenția – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Înșelată la Insula iubirii, dar și după, Bianca Ghiurcă l-a iertat pe Prințul Marco? S-au dat de gol din prima seară

Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei