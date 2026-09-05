Înșelată la Insula iubirii, dar și după, Bianca Ghiurcă l-a iertat pe Prințul Marco? S-au dat de gol din prima seară

Participanții sezonului X, Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, formează un cuplu cu o istorie de aproape zece ani, oficializată prin căsătorie în urmă cu trei ani. Povestea lor a început în Italia, acolo unde s-au cunoscut, iar Marco a declarat în repetate rânduri că a simțit din prima clipă că Bianca este femeia alături de care vrea să-și construiască viitorul.

Tocmai de aceea, imaginile din trailerele sezonului, în care Marco apare extrem de apropiat de ispita Gabriella și spune „Am distrus-o”, au ridicat semne de întrebare despre stabilitatea relației lor.

Înșelată la Insula iubirii, dar și după, Bianca Ghiurcă l-a iertat pe Prințul Marco?

După difuzarea primului episod, Bianca a urmărit Insula iubirii chiar în restaurantul lor din Roma, Cafe de Anatolia.

Momentul este relevant pentru că arată că Bianca se află în continuare în Italia, în locul pe care îl administrează împreună cu Marco, ceea ce sugerează că relația lor nu este complet ruptă, în ciuda imaginilor din emisiune.

Tot în aceeași seară, Bianca a postat un al doilea story din același local, în timp ce urmărea episodul.

Faptul că a ales să urmărească emisiunea în restaurantul lor, în mod public, indică o anumită asumare a situației și o deschidere spre a vedea cum este prezentată povestea lor în show.

În episodul difuzat aseară, telespectatorii au putut observa că testimonialele celor doi au fost filmate chiar în același restaurant din Roma.

S-au dat de gol din prima seară

Acest detaliu confirmă că producția a surprins momente din viața lor reală, în spațiul pe care îl împart de ani de zile, ceea ce face ca tensiunile și emoțiile din show să fie cu atât mai puternice.

În paralel, Marco a urmărit episodul din București, unde se află în prezent pentru promovarea emisiunii. Conform regulilor show-ului, nu are voie să se afișeze public cu Bianca până la finalul difuzării sezonului. Cu toate acestea, imaginile postate de el pe Instagram au atras atenția.

Fotografia de la nuntă, expusă la loc vizibil în casa lui Marco, este un detaliu care nu poate fi ignorat.

În ciuda distanței fizice și a regulilor impuse de producție, acest element sugerează că legătura dintre ei nu a fost complet ruptă. Deși au existat momente tensionate în Thailanda, iar imaginile cu Marco și ispitele au alimentat speculații, prezența fotografiei de la nuntă indică faptul că povestea lor nu s-a încheiat.

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