E oficial! Irina Rimes și-a anunțat retragerea de la Vocea României. Care e motivul plecării

E oficial! Irina Rimes și-a anunțat retragerea de la Vocea României. Care e motivul plecării
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Irina Rimes și-a anunțat plecarea de la Vocea României/ sursă foto: Instagram
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Odată cu debutul sezonului 14 al emisiunii Vocea României Irina Rimes și-a anunțat plecarea de la Pro TV. Artista a vorbit public despre noile schimbări și priorități din viața sa. 

Vineri, 4 septembrie, a avut loc premiera sezonului 14 al emisiunii Vocea României de la Pro TV. După 8 ani petrecuți pe scaunul juraților, Irina Rimes a dezvăluit motivul pentru care a luat decizia de a se retrage din show, acesta fiind ultimul an când mai face parte din echipă.

Irina Rimes și-a anunțat plecarea din juriul de la Vocea României/ sursă foto: Instagram

Irina Rimes pleacă de la Vocea României

La scurt timp de la începerea primei ediții din acest sezon, în timp ce încerca să convingă o concurentă să vină în echipa sa, Irina Rimes a scos asul din mânecă și și-a folosit ultima carte.

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Într-un moment în care i-a luat prin surprindere pe telespectatori, dar și pe cei aflați în platoul de filmare, artista a mărturisit că decizia de a pleca de la Vocea României vine într-un moment de vârf al carierei sale, în care a ales să își prioritizeze viața personală. De asemenea, ea a dezvăluit că are de gând să își întemeieze o familie, să devină mamă și să ia o pauză de la aparițiile pe scenă pentru a-și dedica timpul propriei sănătăți.

„Anul acesta este ultimul meu an la „Vocea României”. Vreau să iau o pauză în carieră și să îmi întemeiez o familie.

Dacă vreau să devin mamă, la un moment dat, trebuie să ies un pic din lumina reflectoarelor și să mă concentrez pe corpul meu și să mă pregătesc, pentru că sănătatea este foarte importantă.

Cred că faptul că este ultimul meu sezon îl face magic. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta, cu oamenii din jurul meu. Parcă o fac cu un soi de plăcere pe care nu am mai trăit-o până acum, la intensitatea asta. Vreau să plec frumos, așa că miza mea, anul ăsta, este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a spus Irina Rimes la Pro TV.

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