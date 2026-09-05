Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”

Bianca Iotu (36 de ani) și Remi Dobre (23 de ani) formează un cuplu de aproximativ 3 ani, iar relația lor a fost supusă tentațiilor încă de la început. Diferența de vârstă de 13 ani dintre ei și-a spus cuvântul pe parcurs, însă atracția a fost mai puternică, iar povestea lor a continuat.

Povestea de dragoste dintre Bianca și Remi a început datorită fratelui ei, care era cel mai bun prieten al lui Remi. Bianca a simțit imediat atracția dintre ei, însă a încercat pe cât posibil să nu cadă în ispită, din respect pentru fratele său.

Remi a recunoscut că a înșelat-o pe Bianca

Din cauza diferenței mari de vârstă, ea a incercat să păstreze distanța, însă intensitatea sentimentelor dintre ei a învins orice principiu moral. În cele din urmă, dragostea a fost mai puternică decât regulile impuse de vârstă sau de teama de a nu strica o prietenie.

Remi: Eu sunt Remi și am venit cu prietena mea, Bianca.

Reporter: Ai venit cu prietena ta cea mai bună…

Remi: Cu prietena mea cea mai bună, de viață, de 3 ani. Eu sunt contabil, foarte plictisitor. Postez și pe TikTok, mai mult pentru amuzament, am 23 de ani.

Reporter: Tu, Bianca?

Bianca: 36, o diferență destul de mare de vârstă. O atracție pe care nu puteam să o explic. Am încercat să stau departe și ziceam: Băi, Bianca, nu e ok, e mai mic, e prieten cu frate-tu’, doamne ferește. El la vârsta de 20 de ani vrea să colinde, să încerce lucruri noi, diferite.

Remi: Era foarte exotic pentru mine, în discuții cu prietenii, spuneam că gagică-mea are 33, eu am intrat în altă ligă.

Remi și Bianca sunt împreună de trei ani, însă diferența de vârstă dintre ei și-a pus amprenta asupra relației. Cei doi au trecut printr-o separare de aproape jumătate de an, provocată de infidelitatea lui Remi. Totul s-a întâmplat într-un moment în care lucrau în același loc, iar viața de cuplu devenise sufocantă din cauza timpului excesiv petrecut împreună. Remia a recunoscut ulterior că a înșelat-o pe Bianca.

Au fost separați aproape 6 luni, apoi și-au mai acordat o șansă. Așa cum era de așteptat, infidelitatea a lăsat urme adânci asupra relației lor. Acum, pentru ca Remi să-i demonstreze iubitei sale că este „curat ca lacrima”, cei doi au acceptat provocarea de 21 de zile din Thailanda. Bianca va putea vedea cu ochii ei cum se comportă partenerul ei când are mână liberă la desfrâu.

Remi: Eu te încurajez, faci ce vrei tu. Tu faci ce vrei tu, eu fac ce vreau eu. Eu le cântăresc cum știu eu, tu le cântărești cum știi tu. La final, socotește, tată, am ieșit pe pierdere? Insolvență direct.

Bianca: Da.

Remi: Da, suntem pe profit, reinvestim profitul și continuăm.

Bianca: Am înțeles.

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