Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți. Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda

Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți. Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda
Cuplurile de la Insula Iubirii. Foto: Captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Insula Iubirii a fost la un pas să rămână fără unul dintre cele mai urmărite cupluri încă din primele ore petrecute în Thailanda. Prinţul Marco și Bianca, veniți în emisiune cu o notorietate deja formată în mediul online, au declanșat primul moment tensionat al sezonului imediat după sosirea în resort, când Bianca a anunțat că vrea să se retragă din competiție.

Totul a pornit de la o regulă care, în sezoanele trecute, era aplicată diferit. Concurenții aveau parte de o noapte împreună înainte de separarea oficială. Bianca, obișnuită cu formatul anterior, a fost profund afectată de faptul că nu i s-a permis să petreacă acea noapte cu partenerul ei. Decizia producției a lovit-o direct în zona emoțională, iar reacția ei a fost una radicală: dorința de a pleca acasă înainte ca aventura să înceapă cu adevărat.

Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți

„Sunt distrusă fizic și psihic!”, a spus Bianca, vizibil afectată de schimbarea regulilor. Pentru ea, momentul separării nu era doar o etapă a show-ului, ci o ruptură bruscă care i-a amplificat nesiguranțele și temerile. În timp ce alți concurenți păreau pregătiți să intre în joc, Bianca a simțit că nu poate continua fără acel ultim moment de apropiere cu partenerul ei.

A început Insula Iubirii. Foto: captură Antena 1

Prinţul Marco a confirmat reacția iubitei sale și a povestit că situația a escaladat rapid. „Mi-a zis: ‘Gata! Nu mai vreau! Vreau acasă!’”, a spus acesta, explicând că Bianca a intrat într-o stare de panică și vulnerabilitate pe care nu o anticipase. Deși el a încercat să o liniștească, presiunea emoțională a fost prea mare pentru Bianca în primele ore ale competiției.

Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda

Momentul tensionat a pus producția în fața unei situații delicate: riscul ca unul dintre cuplurile centrale ale sezonului să părăsească show-ul înainte ca filmările să înceapă propriu-zis. În același timp, reacția Biancăi a arătat cât de intensă poate fi experiența Insula Iubirii încă din primele minute, mai ales pentru concurenții care intră cu așteptări formate din sezoanele trecute.

În cele din urmă, după discuții, lacrimi și încercări de calmare, Bianca a decis să rămână în competiție.

Prinţul Marco şi Bianca. Foto: captură Antena 1

Prinţul Marco a avut un rol esențial în această decizie, reușind să o convingă că experiența merită trăită și că separarea temporară nu înseamnă o ruptură reală între ei. Cuplul a intrat astfel în joc, dar episodul rămâne unul dintre cele mai dramatice începuturi de sezon.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma

Nattasha Black de la Insula Iubirii și-a lăsat colegii cu gura căscată! A dat toate detaliile despre meseria pe care o practică: „Am și diplomă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare
Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
Adevarul
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Mediafax
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Click.ro
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Digi 24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.