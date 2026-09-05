Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți. Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda

Insula Iubirii a fost la un pas să rămână fără unul dintre cele mai urmărite cupluri încă din primele ore petrecute în Thailanda. Prinţul Marco și Bianca, veniți în emisiune cu o notorietate deja formată în mediul online, au declanșat primul moment tensionat al sezonului imediat după sosirea în resort, când Bianca a anunțat că vrea să se retragă din competiție.

Totul a pornit de la o regulă care, în sezoanele trecute, era aplicată diferit. Concurenții aveau parte de o noapte împreună înainte de separarea oficială. Bianca, obișnuită cu formatul anterior, a fost profund afectată de faptul că nu i s-a permis să petreacă acea noapte cu partenerul ei. Decizia producției a lovit-o direct în zona emoțională, iar reacția ei a fost una radicală: dorința de a pleca acasă înainte ca aventura să înceapă cu adevărat.

Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți

„Sunt distrusă fizic și psihic!”, a spus Bianca, vizibil afectată de schimbarea regulilor. Pentru ea, momentul separării nu era doar o etapă a show-ului, ci o ruptură bruscă care i-a amplificat nesiguranțele și temerile. În timp ce alți concurenți păreau pregătiți să intre în joc, Bianca a simțit că nu poate continua fără acel ultim moment de apropiere cu partenerul ei.

Prinţul Marco a confirmat reacția iubitei sale și a povestit că situația a escaladat rapid. „Mi-a zis: ‘Gata! Nu mai vreau! Vreau acasă!’”, a spus acesta, explicând că Bianca a intrat într-o stare de panică și vulnerabilitate pe care nu o anticipase. Deși el a încercat să o liniștească, presiunea emoțională a fost prea mare pentru Bianca în primele ore ale competiției.

Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda

Momentul tensionat a pus producția în fața unei situații delicate: riscul ca unul dintre cuplurile centrale ale sezonului să părăsească show-ul înainte ca filmările să înceapă propriu-zis. În același timp, reacția Biancăi a arătat cât de intensă poate fi experiența Insula Iubirii încă din primele minute, mai ales pentru concurenții care intră cu așteptări formate din sezoanele trecute.

În cele din urmă, după discuții, lacrimi și încercări de calmare, Bianca a decis să rămână în competiție.

Prinţul Marco a avut un rol esențial în această decizie, reușind să o convingă că experiența merită trăită și că separarea temporară nu înseamnă o ruptură reală între ei. Cuplul a intrat astfel în joc, dar episodul rămâne unul dintre cele mai dramatice începuturi de sezon.

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