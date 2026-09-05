Ce a făcut Adela Popescu înainte de Insula Iubirii. Soția lui Radu Vâlcan nu a pierdut timpul!

„Sunt mai puternică decât credeam!” Este concluzia la care a ajuns Adela Popescu după o vară intensă și un nou proiect care o scoate din zona de confort. Actrița își deschide sufletul și vorbește despre familie, despre timpul petrecut alături de Radu și copii, dar și despre rolul care i-a arătat o nouă latură a propriei personalități. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adela Popescu a povestit despre toate acestea.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt împreună de mai bine de 15 ani și au construit, departe de scandalurile mondene, una dintre cele mai longevive povești de dragoste din showbiz. Astăzi, cei doi sunt părinții a trei băieți și, chiar dacă viața lor înseamnă școală, vacanțe, casă și agitația de zi cu zi, au reușit să păstreze un echilibru între familie și carieră. Cei doi au preferat mereu discreția, însă, din când în când, au lăsat publicul să vadă frânturi din viața lor de familie.

Adela Popescu, despre noul proiect: „Este mai complicat”

Deși este omul care le dă fiori concurenților de la Insula Iubirii atunci când îi cheamă la bonfire, Radu Vâlcan are o cu totul altă față când ajunge la Șușani. Departe de camerele de filmat și de agitația orașului, el și Adela se retrag în locul în care spun că se simt cel mai bine, unde viața curge într-un ritm mai liniștit, printre casă, curte și treburile gospodărești. Iar pentru Radu, pasiunea pentru viața la țară pare să fi trecut la următorul nivel: prezentatorul și-a făcut rost de noi „jucării de curte”, printre care o mașină de tuns iarba și panouri solare. Adela recunoaște că toate acestea l-au transformat într-un gospodar în toată regula.

CANCAN: Te-ai pregătit de școală?

Adela Popescu: Eu? Să se pregătească copiii (râde)! Eu m-am pregătit în sensul că mi-am pus telefonul să sune de dimineață. Acum trebuie să ne organizăm să ducem copiii la școală. Doamne-ajută să înceapă! Ador să facă studii copiii mei. Eu mă trezesc dimineața, nu mă mai trezesc târziu de mult.

CANCAN: Ai cumpărat ceva special pentru noul început de an? Au vrut ceva în mod deosebit?

Adela Popescu: Nu. Au depășit cumva perioada asta. Doar cel mic este acum în perioada în care este pasionat de Sonic și mi-a cerut pantofi de Sonic, ca să alerge ca el. I-am cumpărat și a fost dezamăgit că a plecat la un concurs și a zis: „Îmi pun puterea lui Sonic!”, dar a rămas ultimul, în spate. (râde) Și nu înțelegea de ce puterea lui Sonic nu l-a ajutat. Sonic este un personaj care aleargă foarte repede.

CANCAN: Ai luat tot?

Adela Popescu: Nu. Ei încep luni, am timp să mă ocup și de asta.

CANCAN: Ce ai făcut tu și Radu vara asta?

Adela Popescu: Am fost patru zile în Corfu, trei săptămâni la Șușani, apoi eu m-am întors la filmări, patru zile la Mykonos și două zile la botezul Laurei Cosoi. Și gata. Eu zic că sună bine! (râde)

CANCAN: Ce ați mai făcut la casă?

Adela Popescu: Păi, acum Radu este foarte fericit că și-a pus mașină de tuns iarba și nu o mai taie el, că și-a pus panouri solare. Se transformă el într-un țăran veritabil. (râde)

CANCAN: Ce te-a bucurat pe tine în vara asta?

Adela Popescu: Alea patru zile în Corfu, pentru că am plecat doar eu cu Radu. A contat foarte mult. Și noul proiect la care lucrez. Este un family drama de mare anvergură, nu este un proiect făcut pe genunchi. Vorbim despre o familie foarte bogată din România. Eu sunt fiica lui Mihai Constantin, care este capul familiei. În familie se infiltrează un bărbat pentru a descoperi care sunt afacerile necurate pe care le face. Ne îndrăgostim unii de alții, facem copii unii cu alții… Este mai complicat. (râde)

CANCAN: Ce ai tu în comun cu personajul?

Adela Popescu: Cred că suntem destul de puternice. Am descoperit că sunt mult mai puternică decât credeam eu, Adela.

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