Singurul motiv pentru care Adela Popescu ar divorța de Radu Vâlcan: ”Pentru mine ar fi sfârșitul!”

Adela Popescu a vorbit deschis despre relația de cuplu, despre dificultățile care pot apărea într-o căsnicie și despre motivele pentru care consideră că alegerea partenerului de viață trebuie făcută cu foarte multă responsabilitate. Vedeta a abordat subiectul în cadrul unui podcast moderat de Radu Țibulcă, unde a explicat și ce ar putea reprezenta, în opinia sa, un punct fără întoarcere în mariajul pe care îl are cu Radu Vâlcan.

Cei doi formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc și sunt împreună de mai mulți ani. Relația lor a trecut prin diferite etape, iar în prezent familia ocupă un loc central în viața celor doi. Adela Popescu și Radu Vâlcan au devenit părinți, iar responsabilitățile care vin odată cu creșterea copiilor au schimbat, inevitabil, și modul în care privesc viața de familie.

Adela Popescu, despre cât de important este să îți alegi corect partenerul

Pentru Adela Popescu, alegerea persoanei alături de care îți construiești o familie reprezintă una dintre cele mai importante decizii pe care le poate lua un om. Vedeta consideră că lucrurile devin cu atât mai complicate atunci când într-o relație apar copiii, deoarece orice hotărâre luată de părinți poate avea efecte asupra acestora.

În cazul unui cuplu fără copii, o eventuală separare poate fi gestionată diferit, fiecare dintre parteneri având posibilitatea de a-și continua viața pe un drum separat. Situația se schimbă însă radical atunci când există copii. În acel moment, despărțirea nu mai privește doar două persoane, ci poate avea consecințe emoționale asupra întregii familii.

Vedeta a explicat că apariția copiilor îi face pe părinți să analizeze mult mai atent o eventuală ruptură și să se gândească la impactul pe care aceasta îl poate avea asupra celor mici. Tocmai de aceea, consideră că alegerea partenerului nu trebuie făcută superficial, ci presupune compatibilitate, valori comune și o bază solidă pe care să poată fi construită familia.

„Eu nu mai cred în armonie în casă, dar să fie dragoste. Mie asta mi se pare foarte important, iar în ziua de azi mi se pare foarte greu, sunt foarte multe divorțuri. Omul cu care mergi la drum poate să fie una dintre cele mai importante decizi pe care le iei în viață, nu glumesc. Și după ce faci un copil, abia atunci îți dai seama. Dezamăgirea pe care o produci copilului este destul de mare (n.r. în cazul unei despărțiri) și te doare enorm că nu ai ales mai bine. Așa, oamenii dacă nu au copii, se despart, nu e nicio problemă. Dar când un copilaș suferă în urma deciziilor tale, este foarte greu. Asta ține oamenii în căsnicii greșite sau îi desparte. Chiar cred de multe ori că potrivirea pe anumite aspecte contează mult. Noi avem aceleași valori. Eu aș înnebuni dacă l-aș vedea că minte, sau că vorbește peste măsură de urât de oameni, sau că vrea să păcălească pe cineva. În ochii mei nu ar mai fi niciodată cine este el. Altfel, faci tot felul de greșeli, că e coleric, astea le pot tolera, mergem mai departe, nu ne fac să ne despărțim. Dar momentul în care, uman, el m-ar dezamăgi, pentru mine ar fi sfârșitul, îți spun sincer”, a spus Adela în podcastul lui Radu Țibulcă.