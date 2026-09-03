P. Diddy ar putea ieși mai devreme din închisoare. Data eliberării rapperului a fost modificată din nou

Sean „Diddy” Combs ar putea ieși din închisoare mai devreme decât era prevăzut. Data estimată pentru eliberarea rapperului a fost modificată din nou, la numai câteva săptămâni după ce termenul fusese prelungit în urma unei altercații cu un alt deținut.

Sean „Diddy” Combs, în vârstă de 56 de ani, ar urma să fie eliberat pe 5 februarie 2028 din penitenciarul federal Fort Dix, din New Jersey, potrivit TMZ.

Până acum, data estimată pentru ieșirea din închisoare era 20 februarie 2028. Astfel, noua modificare îi reduce rapperului cu aproximativ două săptămâni perioada pe care ar urma să o petreacă în spatele gratiilor.

Data eliberării lui Diddy a fost modificată de mai multe ori

Termenul la care Diddy ar urma să iasă din închisoare a suferit mai multe modificări de la condamnarea acestuia. Inițial, rapperul urma să fie eliberat în iunie 2028, însă data a fost devansată în mai multe rânduri și ajunsese la un moment dat în ianuarie 2028.

Situația s-a schimbat din nou după ce Diddy a fost implicat într-o altercație cu un alt deținut în penitenciar. În urma incidentului, el a petrecut pentru scurt timp în izolare, iar data estimată a eliberării sale a fost mutată din ianuarie pe 20 februarie 2028.

Acum, termenul a fost devansat din nou, până pe 5 februarie. Momentan nu este public motivul pentru care autoritățile penitenciare au decis cea mai recentă modificare.

Diddy a fost condamnat la 50 de luni de închisoare

Sean „Diddy” Combs a fost condamnat în octombrie 2025 la patru ani și două luni de închisoare, după procesul în care a fost judecat pentru mai multe infracțiuni.

Juriul l-a găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportarea unor persoane în scopul practicării prostituției.

În schimb, Diddy a fost achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și conspirație în vederea comiterii de infracțiuni organizate.

Rapperul își execută pedeapsa la Federal Correctional Institution Fort Dix, o închisoare federală cu regim de securitate redusă din New Jersey.

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