George Clooney nu mai vrea să regizeze filme. De ce a luat actorul această decizie

George Clooney a dezvăluit că nu intenționează să mai regizeze filme în această perioadă a vieții sale. Actorul, care spune că iubește în continuare regia, a explicat că decizia are legătură cu gemenii săi, Ella și Alexander, și cu dorința de a petrece cât mai mult timp alături de ei.

George Clooney, în vârstă de 65 de ani, a vorbit despre viitorul carierei sale miercuri, 2 septembrie, în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, unde este recompensat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Actorul nu a mai regizat un film de la „The Boys in the Boat”, lansat în 2023, și spune că nu are în plan să revină prea curând în spatele camerelor de filmat, relatează People.

Clooney a ținut însă să precizeze că decizia nu are legătură cu experiențele sale ca regizor sau cu modul în care au fost primite filmele sale.

„Am avut experiențe extraordinare. Am fost nominalizat la Oscar și am avut și experiențe foarte proaste, iar asta este în regulă. Face parte din felul în care spun povești. Oamenii vor fi de acord sau nu. Am făcut filme pe care oamenii le-au urât când au apărut, iar acum le plac. Am făcut filme care le-au plăcut oamenilor, iar acum, când se uită la ele, nu mai funcționează. Momentul în care apar are foarte mult de-a face cu asta”, a declarat George Clooney.

De ce George Clooney a renunțat pentru moment la regie

Motivul pentru care Clooney nu mai vrea să regizeze este familia. George și Amal Clooney sunt părinții gemenilor Ella și Alexander, în vârstă de 9 ani, iar actorul nu vrea să petreacă perioade atât de lungi departe de ei.

Regizarea unui film îi poate ocupa aproximativ un an, în timp ce un rol îi permite să lucreze câteva luni și să se întoarcă periodic acasă, spune el.

„Singurul motiv pentru care nu regizez, deși îmi place enorm să fac asta, este că am doi copii de 9 ani și vreau să petrec timp cu ei. Dacă joc într-un film, sunt trei luni și pot să plec, să mă întorc și apoi să plec din nou. Când regizezi un film, petreci un an în locul în care se filmează și nu poți să călătorești înainte și înapoi. Așa că nu mai pot face asta”, a explicat Clooney.

George și Amal Clooney s-au căsătorit în 2014 chiar la Veneția, iar gemenii lor s-au născut în iunie 2017.

George Clooney vrea să se concentreze pe actorie

Clooney a explicat că experiența de pe Broadway din 2025 l-a făcut să conștientizeze și mai mult dificultatea de a-și muta familia pentru perioade lungi.

Actorul și-a făcut atunci debutul pe Broadway în adaptarea piesei „Good Night, and Good Luck”, iar întreaga familie s-a mutat temporar la New York. Interpretarea sa i-a adus o nominalizare la premiile Tony.

Acum, când Ella și Alexander au 9 ani, Clooney spune că nu îi mai poate scoate pur și simplu de la școală pentru a-i lua cu el atunci când un proiect profesional îl ține într-un alt oraș.

„Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost piesa de pe Broadway, anul trecut, iar asta ne-a obligat pe toți să plecăm pentru o perioadă. Nu mai pot să-i scot pur și simplu pe copii de la școală. Așa că sunt foarte fericit să fac asta. Este distractiv să fii actor. Chiar mă bucur de asta”, a spus George Clooney.

Actorul nu intenționează, totuși, să se retragă din cinematografie. El urmează să revină în rolul lui Danny Ocean în „Ocean’s 14”, alături de Brad Pitt, Matt Damon și Julia Roberts.

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