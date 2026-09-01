Incident grav după concertul lui Ed Sheeran. Șase persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite de un utilaj

Șase persoane au fost transportate la spital după ce au fost lovite de un utilaj, în timp ce scena era demontată după concertul susținut de Ed Sheeran la Ford Field, în Detroit. Două dintre persoanele rănite au ajuns la spital în stare gravă.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 29 august, după concertul susținut de Ed Sheeran pe stadionul Ford Field din Detroit, relatează People.

Potrivit presei locale, echipele de intervenție au fost chemate în jurul orei 23:00, după ce șase persoane care participau la demontarea scenei au fost lovite de un utilaj. Incidentul a fost descris în comunicațiile serviciilor de urgență drept un accident în care a fost implicat un stivuitor.

Muncitorii se aflau în apropierea unei rampe dintr-un tunel destinat vehiculelor în momentul în care echipamentul a scăpat de sub control și i-a lovit.

Șase persoane, transportate la spital după accident

Toate cele șase persoane au fost transportate la spital. Două dintre ele au fost internate în stare gravă, iar celelalte patru sunt în stare stabilă. Niciuna dintre victime nu a suferit însă răni care să îi pună viața în pericol.

Unul dintre membrii echipei de muncitori a declarat că a rămas internat peste noapte și a fost externat duminică.

Reprezentanții Ford Field au confirmat că una dintre persoanele rănite era membră a echipei stadionului și au anunțat declanșarea unei anchete pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

„Siguranța tuturor celor care lucrează și vizitează Ford Field este prioritatea noastră numărul unu”, au transmis reprezentanții stadionului, precizând că vor coopera cu autoritățile și cu partenerii implicați în producția concertului.

Turneul american al lui Ed Sheeran continuă

Ed Sheeran nu a comentat deocamdată incidentul.

La o zi după accident, cântărețul britanic a avut o apariție surpriză la Campionatul Mondial Pokémon din San Francisco, unde a interpretat mai multe melodii, printre care „Celestial”.

Turneul american al artistului urmează să continue vineri, 4 septembrie, cu un concert pe MetLife Stadium din New Jersey.

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